Cancelan actividad oficial de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo tras intervención de un hombre armado

La Policía Nacional trasladó al detenido a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo para las investigaciones correspondientes.

Cancelan actividad de Rafael López Aliaga tras intervención de un hombre armado | Fuente: RPP

Se canceló una actividad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que se desarrollaba en la avenida Unión, en el sector Santa María, ubicado en la parte alta del distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Y es que mientras López Aliaga empezaba su discurso, la Policía Nacional del Perú detuvo a un hombre de aproximadamente 30 años y en su poder se le encontró un revólver con municiones.

Este hombre se encontraba aproximadamente a unos 15 metros del estrado principal donde se encontraba López Aliaga.

En declaraciones a RPP, un agente del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo indicó que este hombre, presuntamente, pretendía disparar contra López Aliaga.

"[¿Qué pretendía este hombre?] Disparar al alcalde [¿A Rafael López Aliaga?] Sí", señaló brevemente.

Tras este episodio se pudo observar que rápidamente subió al estrado el asesor y la jefa de protocolo de López Aliaga para decirle: "Vámonos. No es seguro".

Rápidamente López Aliaga bajó del estrado y luego subió a su vehículo y tuvo que retirarse junto a su comitiva.

En estos momentos la Policía Nacional ha trasladado al detenido a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo para las investigaciones correspondientes.