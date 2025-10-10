Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cancelan actividad oficial de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo tras intervención de un hombre armado

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La Policía Nacional trasladó al detenido a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo para las investigaciones correspondientes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:47
Cancelan actividad de Rafael López Aliaga tras intervención de un hombre armado
Cancelan actividad de Rafael López Aliaga tras intervención de un hombre armado | Fuente: RPP

Se canceló una actividad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que se desarrollaba en la avenida Unión, en el sector Santa María, ubicado en la parte alta del distrito limeño de Villa María del Triunfo

Y es que mientras López Aliaga empezaba su discurso, la Policía Nacional del Perú detuvo a un hombre de aproximadamente 30 años y en su poder se le encontró un revólver con municiones. 

Este hombre se encontraba aproximadamente a unos 15 metros del estrado principal donde se encontraba López Aliaga

En declaraciones a RPP, un agente del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo indicó que este hombre, presuntamente, pretendía disparar contra López Aliaga. 

"[¿Qué pretendía este hombre?] Disparar al alcalde [¿A Rafael López Aliaga?] Sí", señaló brevemente.

Tras este episodio se pudo observar que rápidamente subió al estrado el asesor y la jefa de protocolo de López Aliaga para decirle: "Vámonos. No es seguro".

Rápidamente López Aliaga bajó del estrado y luego subió a su vehículo y tuvo que retirarse junto a su comitiva. 

En estos momentos la Policía Nacional ha trasladado al detenido a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo para las investigaciones correspondientes.

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rafael López Aliaga Alcaldía de Lima Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA