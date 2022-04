Corte IDH dispuso que el Estado se "abstenga" de restablecer el indulto humanitario a Fujimori | Fuente: Andina / Referencial

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y defensor de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, se pronunció, en RPP, acerca de la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena al estado peruano abstenerse de acatar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de restablecer el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.

Rivera sostuvo que el interés principal de la Corte IDH es que el sistema jurídico peruano cumpla con los estándares ya establecidos por el organismo supranacional de justicia en mayo de 2018, en relación al indulto humanitario otorgado en diciembre de 2017 al expresidente.

“Esa resolución del TC, que dispuso la libertad del Sr. Fujimori y el restablecimiento del valor jurídico del indulto humanitario, no se condice ni tampoco cumple los estándares que la Corte IDH ya estableció en su resolución […] de 2018. Y, por lo tanto, dice la Corte que el estado peruano ha incumplido esos estándares que son de obligatorio cumplimiento y, en esa medida, está disponiendo algunas acciones muy concretas”

Estas acciones concretas, según el abogado de IDL, serían la no liberación del expresidente Fujimori y “que el Estado debe desarrollar un informe de supervisión sobre el cumplimiento de aquellas medidas que fueron dictaminadas en mayo de 2018”.

Dichas medidas, también establecidas por la Corte IDH, son “el pago de la reparación civil, […] un pedido de perdón público, [y] un reconocimiento de los hechos delictivos” cometidos durante el gobierno fujimorista. Sin embargo, según lo dicho por Rivera, ninguna de esas medidas se ha cumplido.

“Entre el año 2018 y el 2022, lo único que ha pasado es el tiempo; pero […] no ha ocurrido que haya un pedido expreso, público de perdón; no ha habido el pago de ni siquiera un sol de reparación civil […] No hay un reconocimiento de los hechos delictivos cometidos, no ha habido una colaboración con la justicia para tomar conocimiento de donde están los cuerpos de las personas […] desaparecidas. Por lo tanto, en los hechos, prácticamente, lo que la Corte evalúa es que no se ha cumplido nada del estándar que estableció hace 4 años”, argumentó Rivera

Estado peruano presentará informe de cumplimiento de estándares

Siguiendo con lo dispuesto hoy por la Corte IDH respecto a que el estado peruano debe presentar “un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional” hasta el próximo 13 de mayo, Carlos Rivera señaló que la posición peruana “debe ser clara” y que es fundamental que la Corte “tome conocimiento de cuál ha sido el nivel de cumplimiento de cada de [sus] disposiciones”.

El abogado sostuvo que luego de este procedimiento es “altamente probable” que la Corte IDH llame a llame a una “Audiencia de Supervisión de Cumplimiento” y que eso ocurriría en el siguiente periodo de sesiones de dicho organismo internacional de justicia.

Los familiares de las víctimas lo toman con tranquilidad

Consultado por la forma en que sus representados han tomado la decisión de hoy de la Corte IDH, Carlos Rivera aseguró que se encuentran “tranquilos”.

“Las familias, con las pocas que nos hemos comunicado en estos minutos, han tomado con tranquilidad [la decisión], pero con satisfacción. Ellas ya evaluaban la posibilidad de que la decisión de la Corte camine en la dirección que ahora hemos comentado”, sostuvo.

Vicisitudes del indulto a Alberto Fujimori

Con la misma convicción que correspondía aceptar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, corresponde ahora aceptar la decisión anunciada ayer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.