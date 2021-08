César Acuña, líder de Alianza Para el progreso. | Fuente: Andina

El excandidato presidencial César Acuña descartó un acuerdo con el Gobierno de Pedro Castillo luego que la mayoría de los parlamentarios de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) otorgaron el voto de confianza al Gabinete Ministerial.

El líder de la agrupación política recalcó que no han negociado los votos y que trabajarán por el bienestar de los peruanos. “Los votos de APP no han sido negociados. No hemos pedido ningún ministerio, no queremos nada. Queremos salvar a los peruanos. Vamos a ayudar (al Gobierno). Tenemos que ayudar y sacar a este país adelante”, manifestó.

Asimismo, César Acuña sostuvo que el Congreso deberá evaluar el trabajo de Pedro Castillo a los cien días de su Gobierno, como lo hacen normalmente.

“Están a 30 días de Gobierno, normalmente se les mide a los 100 días.Tenemos que esperar que pasen los días y seguramente el Congreso de la República evaluará”, aseveró.

El líder político brindó dichas declaraciones tras participar en la entrega de una planta de oxígeno medicinal en la región La Libertad.

