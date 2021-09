César Hildebrandt, periodista y director de 'Hildebrandt en sus trece' | Fuente: RPP

El periodista César Hildebrandt señaló este viernes que no sorprende que el presidente de la República, Pedro Castillo, "esté merodeando" al Movadef. Además, sostuvo que el Perú se alzará si el Jefe de Estado pretende entregar "poder efectivo y coercitivo" a integrantes de este grupo.



En entrevista con el programa Nada está dicho, el director de 'Hildebrandt en sus trece' recordó que en las elecciones generales pasadas se tenía que elegir entre dos "opciones malas". Aclaró que una de ellas era "el improvisado señor muy próximo al Movadef" y muy próximo al sector del magisterio que desde el 2017 "trata de sacar al Sutep de la hegemonía sindical magisterial para cogerse la Derrama".



"¿Había que preferir a Keiko frente al señor enigma?, eso es asunto que el Perú decidió que era mejor el enigma Castillo, que para mí no era enigma. Nosotros en la portada pusimos: elegir entre la heredera de la corrupción y el próximo al Movadef, entonces no nos ha sorprendido que el señor Castillo esté, efectivamente, merodeando al Movadef y que el Movadef este merodeando a él de un modo consistente", dijo.

César Hildebrandt consideró que "felizmente" el presidente Pedro Castillo tiene un "coto muy limitado de movimiento" debido al control de la prensa actualmente, pero advirtió que si el Jefe de Estado "quiere pasar a mayores" y entregar poder efectivo y coercitivo a integrantes del Movadef, entonces "el Perú se va alzar entero".



"Cojudigno, a toda honra"

En relación a las personas que indican que la única opción posible para en las elecciones generales era Fuerza Popular, César Hildebrandt afirmó que el fujimorismo "nos pudrió" e hizo un "inmenso daño al país". Además, sostuvo que la persona que busca reivindicar esa época y que quiere reencarnarla y mejorarla es Keiko Fujimori.



"Prefiero ser en todo caso cojudigno, a toda honra, que ser indigno, no tengo ninguna duda. Es la misma gente que quiso que dijéramos que había fraude y cuando no dijimos que había fraude, porque hablamos con la gente del Jurado Nacional, con la Onpe y con Fernando Tuesta, cada dos horas, cada tres horas y todos decían no hay fraude. Es que no había fraude. Esa es la misma gente que quería que mintiéramos para sumarnos a La Resistenca, sumarnos a esta hampa del fujimorismo que hoy día insulta a Avelino Guillén", dijo.

NUESTROS PODCAST

"Entrevistas ADN": El politólogo del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, señaló que un cambio de Constitución Política no garantiza que haya una mejora en la situación de la población. Además, dijo que los cambios de Constitución en Venezuela, Ecuador y Bolivia terminaron en una mayor concentración del poder.

Newsletter Las cosas como son

Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son, donde Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional.