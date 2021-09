Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

El periodista César Hildebrandt afirmó este viernes que el problema del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, es que sus ministros no le hacen caso, en referencia a la presencia del ministro Íber Maraví.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, el director de 'Hildebrandt en sus trece' se refirió así al pedido de renuncia que hizo el Premier al Ministro de Trabajo, pero sin ningún resultado.



"El problema de Bellido no es que los periodistas se laven o no las orejas, el problema de Bellido es patético, es que los ministros no le hacen caso y él es el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí está el señor Íber Maraví. ¡Te vas!, no me voy, ¡te vas!, no me voy. Voy donde el presidente y vas a ver", señaló.



César Hildebrandt consideró que Íber Maraví es el "más próximo a lo que puede ser el fantasma del terrorismo". Precisó que es el hombre que junto a Edith Lagos intervino en algunos atentados primarios en la región Ayacucho de los años 80.



"El señor Bellido tiene un grave problema, sus ministros no le hacen caso, y claro la venganza es 'lávate el oído. Pero tendríamos que decirle: tú sacate la banda que tienes puesta porque la verdad es que el ridículo es espantoso. Es un presidente de un Consejo de Ministros que no puede echar a un ministro y cuyo Presidente de la República no le consulta ya nada. El hecho que Castillo haya firmado esta ley de cremación a espaldas de toda la corriente cerronista del Gobierno, está dando una clara idea de a qué punto ha llegado este divorcio", dijo.



Julio Velarde, "garantía pétrea"



De otro lado, César Hildebrandt argumentó que Julio Velarde es una "garantía pétrea" de que el programa de emisión monetaria del Banco Central de Reserva no se va a disparar en este Gobierno.



"El señor Velarde es el cancerbero de la emisión y es ignorado. La verdad admiro a Velarde, se ha convertido en una marca, ya no es Julio Velarde (...) su permanencia es básica porque no hay un reemplazo, no hay un reemplazo visible", indicó.



César Hildebrandt también resaltó el ofrecimiento de Julio Velarde para quedarse al frente del BCR, pero que el que está dudando es el Jefe de Estado.



"Si Castillo no renombra a Julio Verlade, ojo, la alarma se enciende, pero no solo para la economía, porque si Castillo decide prescindir de Velarde, es que ha decidido patear el tablero del gasto público porque entonces el plan sería gastar todo lo que se pueda, invertir todo en populismo y todo en gasto público y allá la inflación y allá el BCR y volveremos a la época en que el BCR era una imprenta de billetes", expresó.

NUESTROS PODCAST

"Entrevistas ADN": El politólogo del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, señaló que un cambio de Constitución Política no garantiza que haya una mejora en la situación de la población. Además, dijo que los cambios de Constitución en Venezuela, Ecuador y Bolivia terminaron en una mayor concentración del poder.

Newsletter Las cosas como son

Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son, donde Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional.