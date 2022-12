Comisión de Constitución buscará opinión de expertos por proyecto para encargar Despacho Presidencial a titular del Parlamento

Luego de casi dos horas de debate, la Comisión ampliará el debate sobre el proyecto enviado del Ejecutivo al Legislativo. | Fuente: Congreso

La Comisión de Constitución del Congreso suspendió la sesión en donde se debatía el proyecto de ley que plantea encargar Despacho Presidencial a José Williams, presidente del Congreso, cuando la presidenta Dina Boluarte cumpla actividades protocolares en el exterior.

La decisión se dio a través del presidente de la Comisión, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), luego de escuchar las opiniones, a favor y en contra, de sus colegas parlamentarios.

En las casi dos horas de debate, diversos parlamentarios señalaron en que lo recomendable era ampliar el debate y escuchar la postura de abogados constitucionales. Por ello, Guerra García determinó ampliar la discusión, incluyendo la participación de los miembros el comité consultivo de la Comisión, para tomar una decisión final sobre si se aprueba el predictamen del Ejecutivo o plantear una reforma constitucional.



Sin embargo, en el cierre de la sesión, algunos congresistas —como Elías Varas o Kelly Portalatino— presentaron su molestia en no haber tenido minutos de intervención sobre el proyecto de ley.

Los parlamentarios que participaron durante el debate fueron: Jaime Quito (Perú Libre), Ruth Luque (Cambio Democrático-JPP), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Alejandro Cavero (Avanza País), Flavio Cruz (Perú Libre), Susel Paredes (Integridad y Desarrollo), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Adriana Tudela (Avanza País) y Eduardo Salhuana (APP). La mayoría opinó en contra y proponía tanto la ampliación del debate como la propuesta de la reforma constitucional.

Propuesta del Ejecutivo

La propuesta busca incorporar el literal K en el artículo 32 del Reglamento del Congreso sobre las funciones y atribuciones del titular del Legislativo. De esta manera se podrá permitir que Williams realice las funciones representativas y administrativas que permitan el normal funcionamiento de la presidencia, pero no hará actos de gobierno.

"Es válido en términos constitucionales concluir que debe ser el Presidente del Congreso quien asuma el encargo del despacho presidencial en caso el Presidente o la Presidenta de la República viaje al exterior y sus Vicepresidentes se encuentren impedidos de asumir tal encargo. Ahora bien, entendiendo que es un escenario sui generis que el titular de un poder del Estado (en este caso, del Poder Legislativo) asuma la encargatura del despacho presidencial (es decir, del Poder Ejecutivo), es necesario precisar y recalcar que el ejercicio de dicha encargatura temporal no supone, bajo ningún contexto, que el Presidente de la República encargado del despacho presidencial pueda llevar a cabo acciones diferentes a las de índole administrativa o representativa", se lee en una parte del proyecto de ley.



Respecto a la posibilidad de que Boluarte sea reemplazada por el premier Alberto Otárola eso se descarta, debido a que, según afirma el proyecto de ley, nuestro diseño constitucional prevé que, ante la ocurrencia del presidente o presidenta de la República, así como de sus vicepresidentes, “quien debe quedar encargado del despacho presidencial también ha de ser elegido mediante voto popular”.

"Por ende, al no ser el presidente del Consejo de Ministros elegido mediante elecciones generales, no podría interpretarse que es aquel quien debe encargarse del despacho presidencial, pues ello permitiría que cualquier ciudadano que no ha participado de una elección democrática, pueda acceder a la conducción del gobierno”, se señala en el proyecto de ley.

Debate

Durante el debate, Jaime Quito y Ruth Luque señalaron que debe realizarse una reforma constitucional para el predictamen y se mostraron en contra de la actual propuesta. Por su parte, Alejandro Cavero señaló que se debe actuar como "estadistas" y que el presidente del Congreso debe ocupar la función de jefe de Estado para "responsabilidades administrativas".

Flavio Cruz se mostró en contra del proyecto de ley y criticó que Dina Boluarte agende salir del país para actividades protocolares. Susel Paredes señaló que debe realizarse una reforma constitucional y que el actual predictamen no se validó, lo argumentó con el comunicado de abogados constitucionalistas que se expresaron en contra de la propuesta del Ejecutivo.

Alex Paredes sostuvo que el presidente del Consejo de Ministros es quien debe ocupar el cargo de presidente cuando este se encuentra realizando actividades fuera del país. Adriana Tudela propuso ampliar el debate con la invitación de expertos en materia constitucional y dijo que "es un encargo administrativo y no una representación política" que el presidente del Congreso ocupe el cargo de jefe de Estado. Por último, Eduardo Salhuana coincidió en la ampliación del debate en la sesión de la Comisión de Constitución.