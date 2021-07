El saliente presidente de Francisco Sagasti deja la banda presidencial en la puerta del Congreso de la República. | Fuente: EFE

La decisión de la Mesa Directiva del Congreso de la República, presidida por María del Carmen Alva, de no recibir al exmandatario Francisco Sagasti para la recepción de la banda presidencial fue cuestionada por legisladores del Partido Morado.



La parlamentaria Flor Pablo Medina calificó, en Twitter, de "desaire" de la Mesa Directiva del Congreso y falta dee respeto a la investidura de Francisco Sagasti durante el gobierno de Transición y Emergencia.



"El desaire que ha hecho la Mesa Directiva del Congreso al presidente Francisco Sagasti no expresa nuestra voluntad como parlamentarios. Una pena que no escuchemos el sentir de pueblo y no respetemos la investidura de quien condujo el país con entereza y gran esfuerzo.", escribió.

El desaire que ha hecho la Mesa Directiva del Congreso al presidente @FSagasti no expresa nuestra voluntad como parlamentarios. Una pena que no escuchemos el sentir de pueblo y no respetemos la investidura de quien condujo el país con entereza y gran esfuerzo. #BicentenarioPeru — Flor Pablo Medina (@FlorPabloMedina) July 28, 2021

Mientras que el legislador Edward Málaga expresó, en Twitter, el "reconocimiento y profundo agradecimiento" de la Nación a Francisco Sagasti y señaló que el "desaire de la Mesa Directiva" no representa a todo el Congreso.



"Señor presidente de Francisco Sagasti, sepa Ud. que en el Congreso de la República, junto con la Nación, siempre estarán representados el reconocimiento y profundo agradecimiento hacia Ud. por la labor cumplida. El desaire de la Mesa Directiva no nos representa. Esperamos gestos y maneras democráticas", escribió en su red social.



El excandidato presidencial Julio Guzmán también se pronunció en Twitter y consideró como "inaceptable" la actitud contra el entonces presidente saliente Francisco Sagasti.



"Inaceptable el maltrato al Presidente saliente Francisco Sagasti. La actual Mesa Directiva del Congreso no recuerda que Valentín Paniagua, recordado presidente encargado y también de Acción Popular, entregó la banda presidencial con todos los honores correspondientes", publicó.



Más temprano, Francisco Sagasti salió del Palacio de Gobierno y se dirigió a pie a la sede del Congreso donde hizo la entrega de la banda presidencial al edecán del Parlamento, en la puerta principal del Palacio Legislativo, y luego se retiró.

Sr. Pdte @FSagasti, sepa Ud que en el Congreso de la República, junto con la Nación, siempre estarán representados el reconocimiento y profundo agradecimiento hacia Ud por la labor cumplida. El desaire d la Mesa Directiva no nos representa. Esperamos gestos y maneras democráticas — Ed Málaga-Trillo (@EdMalagaTrillo) July 28, 2021

Muchas gracias, Presidente @FSagasti. A pesar de las adversidades y los maltratos, gobernó con valores y principios. La historia del Perú le brindará todos los honores. — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) July 28, 2021





