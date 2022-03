Rodrigo Salazar Zimmermann estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, condenó las recientes agresiones sufridas por periodistas que cumplían su labor en el país.

“No podemos hablar de preocupación, podemos hablar de una situación en la cual los periodistas estamos constantemente asediados. Que le pequen a un periodista o que las mismas personas encargadas de la seguridad del presidente hayan hecho lo mismo; lo que sucede ahí es que se convierte el periodismo en una actividad cada vez de más riesgo”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Pegarle a un periodista es como pegarle a un mensajero. Es algo inaceptable y que se condena desde la Sociedad Interamericana de Prensa, desde la CIDH y de otros organismos más”, añadió.

Uno de los casos más recientes de agresiones a periodistas ocurrió el pasado martes, cuando al menos cinco reporteros y camarógrafos fueron golpeados en los exteriores del Congreso por simpatizantes de Perú Libre, durante el debate del voto de confianza al Gabinete presidido por Aníbal Torres.



¿Historia repetida?

Rodrigo Salazar Zimmermann cuestionó la inacción de las autoridades respecto a estas agresiones, por lo que consideró que “lamentablemente” se volverán a registrar casos como estos.

“Las autoridades no hacen nada al respecto. Las autoridades no investigan, no levantan ningún tipo de investigación. Tenemos grupos recalcitrantes que van a la casa de periodistas a insultar a agredir. Saben las autoridades quiénes son, pero las autoridades no hacen nada”, manifestó.

El dirigente advirtió que cuando se busca amedrentar a la prensa “lo que está buscando es que no se investigue la corrupción, que la ciudadanía viva a oscuras; y la ignorancia es prima hermana de la complicidad”.

