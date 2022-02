La Contraloría recordó que ha iniciado servicios de control en PetroPerú debido a denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y uso indebido de bienes de la empresa, entre otros. | Fuente: Andina

La Contraloría General de la República informó este viernes que en las últimas semana se han registrado situaciones de "hostilización y amenazas" de parte del gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, contra quienes realizan las tareas de control en la empresa pública "que constituyen limitaciones".



A través de un comunicado, la Contraloría recordó que ha iniciado servicios de control en PetroPerú debido a denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y uso indebido de bienes de la empresa, entre otros.

Precisó que en el caso de la adquisición del biodiésel B100 se han detectado limitaciones en la recopilación de testimonios y declaraciones por parte de los funcionarios de PetroPerú involucrados en la investigación, negándose a prestar testimonios aduciendo haberlos brindado a la Fiscalía. "La Contraloría y el Ministerio Público tienen funciones distintas bien definidas en la ley", aclaró.

La Contraloría indicó que el marco de las investigaciones sobre el supuesto uso irregular de un vehículo asignado a la Gerencia General de PetroPerú se procedió a requerir oportunamente la respectiva información sustentatoria. "La empresa brindó información parcial y que no responde claramente a las preguntas formuladas por el órgano de control, lo que consta en documentos oficiales", afirmó.

Improperios y amenazas

Señaló que adicionalmente, el 18 de febrero, se efectuaron llamadas telefónicas desde la Gerencia General de PetroPerú a la jefatura del OCI para "reclamar de manera airada", "lanzando improperios y se amenazó con represalias" contra el jefe y el personal del mencionado OCI.



"Dichas amenazas se materializaron con el retiro, sin previa coordinación, de los abogados asignados al OCI, que venían participando de las investigaciones, entre otras restricciones", aseguró.

La Contraloría afirmó que las citadas conductas "limitan y obstruyen" el ejercicio del control gubernamental y contravienen las disposiciones que señalan que los funcionarios y servidores públicos están sujetos al control que ejerce la Contraloría.



"El incumplimiento, negativa o demora de manera injustificada para la entrega o suscripción de la información requerida, contraviene la ley de Infracciones y Sanciones de la Contraloría General de la República", expresó.



Además, anunció que los hechos antes mencionados han sido comunicados al Presidente del Directorio de Petroperú y serán oportunamente comunicados al Ministerio Público para que actúen de acuerdo a sus competencias.

#ContraloríaInforma Rechazamos situaciones que obstaculizan nuestra labor de control en @petroperu_sa. pic.twitter.com/26pRK1WuCZ — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) February 25, 2022

