Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que la reciente norma publicada por el Poder Ejecutivo sobre el uso de playas en Lima "no ha dejado satisfecho" a los alcaldes de los distritos que conforman la Costa Verde, quienes semanas previas presentaron 12 lineamientos al Gobierno Central para el uso del litoral en la capital.

"Es una norma que no nos ha dejado satisfechos. Es una norma que la consideramos que tiene algunas ventanas o algunos vacíos por donde se escapa el cuidado a la gente", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Muñoz recordó que estos lineamientos se lograron luego de que su gestión encontrara "cierto consenso" con estos municipios. Sin embargo, cuestionó que la norma aprobada por el Ejecutivo permita que la publicación pueda utilizar de lunes a jueves las playas "sin ningún tipo de supervisión, cuidado o ninguna instrucción".

"Eso queda librado a la fiscalización, al control, y muchas de las decisiones de los propios distritos y muchas veces a decisiones que no son técnicas", mencionó.

El alcalde de Lima recordó que cuando entró en vigor esta medida se cometieron errores técnicos como prohibirle el ingreso a las playas a personas que realiza nado abierto -tema que ya se corrigió-, exigir mascarillas a quienes practican surf. Muñoz señaló que este tipo de situaciones son generados por los "vacíos" que hay en la norma.

En ese sentido, informó que, tras la publicación del decreto supremo, sostuvo una nueva reunión con los alcaldes de distritos costeros en la que se acordó apoyar con unas "cuadrillas itinerantes" en el norte, centro y sur de la Costa limeña. Asimismo, se insistió en la necesidad de pedir al Ejecutivo para que transfiera dinero que permita supervisar estos espacios.

De otro lado, Muñoz consideró que las "medidas particulares" que pretenden adoptar algunos distritos, como Ancón o Punta Hermosa, "colisionan" con el decreto supremo, el cual tiene un alcance nacional. Además, señaló que, si se utiliza un criterio diferenciado, "el ciudadano no va a saber qué hacer; por eso hemos estado buscando criterios unidos".



"Al ver que los propios alcaldes distritales no tienen los recursos del caso, comienzan a buscar creativamente algunas medidas para proteger a los ciudadanos. Ahora, esas medidas a veces son, o excesivas, o no necesariamente son las mejores. Esas son las cosas que nosotros hemos planteado a los alcaldes para tener criterios unidos y buscar medidas efectivas", sentenció.

NUESTROS PODCASTS:

'El Poder en tus Manos': Elecciones internas de los partidos: Presenciales y mayoritariamente por delegados