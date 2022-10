Durante su presentación ante la SAC, Dina Boluarte descartó haber infringido la Constitución al firmar documentos del Club Apurímac, pese a tener el cargo de vicepresidenta y ministra. | Fuente: RPP

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se presentó hoy, lunes 10 de octubre, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso para responder por la denuncia constitucional que busca inhabilitarla de la función pública por diez años.

Acompañada de su abogado Alberto Otárola, la también titular de Desarrollo e Inclusión Social respondió por casi tres horas por el informe de la Contraloría General de la República, el cual advierte que habría infringido el artículo 126 de la Constitución al firmar documentos en nombre del Club Departamental Apurímac cuando ostentaba el cargo de vicepresidenta y ministra.

A su salida de la sesión de la SAC, la integrante del Gabinete Ministerial descartó irregularidades, negó haber infringido la Constitución y reiteró que el pedido de inhabilitación es parte de un plan para vacar al presidente. Así, acusó al contralor Nelson Shack de “jugar en pared” con los congresistas que buscan la destitución presidencial.

“Están queriendo forzar una interpretación del artículo 126 de la Constitución y, al parecer, el contralor de la República (Nelson Shack) estuviese jugando en pared con estos congresistas antidemocráticos que quieren dar un golpe de Estado a un Gobierno legítimamente elegido”, declaró a los medios de comunicación.





En ese sentido, Boluarte Zegarra reforzó sus acusaciones al recordar que los congresistas del bloque de la oposición, entre ellos Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, se negaron a reconocer los resultados de Elecciones Generales 2021 que dieron como ganador al entonces candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Hay unos congresistas que desde el inicio no han reconocido el triunfo de Pedro Castillo y, por ende, el de la vicepresidenta Dina Boluarte. No es una vez ni dos veces, ya van por la tercera vez que están proponiendo la vacancia contra el presidente…”, manifestó.

“…para que eso suceda, según estos congresistas que gracias a Dios son la minoría, dicen que primero debe pasar por la inhabilitación de Dina Boluarte y luego se vaca al presidente, para que el presidente del Congreso asuma la presidencia”, cuestionó.

“No soy corrupta”

En otro momento, la vicepresidenta Dina Boluarte reiteró su inocencia y afirmó que, en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo, el Club Departamental Apurímac no ha sido beneficiado por el Estado.

“He venido al Congreso para decir la verdad. No he cometido ningún acto ilícito ni se ha violado el artículo 126 de la Constitución. No hay conflicto de intereses, porque el Club Apurímac no se ha beneficiado con alguna transacción con el Estado…”, alegó.

“Estoy con mis manos limpias porque corrupta no soy”, sentenció.

Así también se pronunció su abogado Alberto Otárola, quien calificó de ‘ilegal’ el informe 005 de la Contraloría que daba cuenta de la presunta infracción constitucional cometida por la titular del Midis.

“Existe una serie de denuncias constitucionales que aparentemente pretenden soliviantar el sistema democrático […]. No existe infracción constitucional, no tienen sustento y el informe de la Contraloría es ilegal, porque ha afectado el derecho a la defensa de la señora Boluarte y pretende ser utilizado para generar una inexistente infracción constitucional”, puntualizó el letrado.