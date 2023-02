Dina Boluarte: estos son los resultados tras las reuniones del Ejecutivo con líderes y partidos políticos

Dina Boluarte realiza rondas de diálogo frente a la crisis social y política. | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

En la búsqueda de diálogo y consenso para salir de la actual crisis, la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó el pasado martes 14 de febrero a líderes de partidos políticos con la finalidad de encontrar salidas en la crisis social que vive el país.

La mandataria señaló que las conversaciones incluirán también a las organizaciones sociales, con el propósito de afianzar un trabajo articulado para el desarrollo del país.

“Todos debemos hacer la agenda país en favor de los peruanos y peruanas”, aseveró durante una de las reuniones que sostuvo con representantes de los cinco partidos con los que se ha reunido hasta el momento: Fuerza Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y el Partido Patriótico del Perú.

Vladimir Cerrón anunció que Perú Libre no participará en la reunión convocada por la presidenta Boluarte. Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú informó que su agrupación no recibió "nota, ni mensaje, ni oficio, ni llamada telefónica" de la jefa de Estado para las reuniones.

En ese marco, estos son los acuerdos que tocaron los diferentes líderes de partidos políticos en las rondas de diálogo con la presidenta de la República.

Somos Perú

El primer partido político en reunirse con la presidenta Dina Boluarte fue Somos Perú. Su lideresa Patricia Li, participó de manera virtual, del encuentro en el que también estuvieron el secretario general de la agrupación política, Alejandro Fernández, el congresista y portavoz de la bancada, José Jerí.

En el programa Ampliación de Noticias, José Jerí señaló que Dina Boluarte ratificó que no renunciará al cargo pese a que un sector del país exige su dimisión.

Asimismo, sostuvo que Boluarte espera una decisión del Congreso para que se encuentre "ese punto de equilibrio" para concretar el adelanto de las elecciones generales. “Vamos a seguir apostando por la fórmula que genere consenso”, añadió el vocero de la bancada de Somos Perú a RPP Noticias.

También plantearon en convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para evaluar el incremento de casos de sicariato, teniendo como el ejemplo más claro: el séxtuple asesinato que se registró la semana pasada en el distrito de San Miguel.

“La inseguridad ciudadana viene avanzando por nuestro país. Y creo que con la nueva estrategia que ha mostrado la Policía, evidentemente podemos replantear la lucha contra la inseguridad ciudadana”, precisó.

Fuerza Popular

Luego fue Fuerza Popular, con Keiko Fujimori, Miguel Torres y Luis Galarreta. La líderesa del partido fujimorista señaló que la salida para la crisis es lograr un adelanto de elecciones en 2023 y criticó que "los extremos como la derecha e izquierda que lamentablemente boicoteó la salida, poniendo excusas como la Asamblea Constituyente o poniendo pretextos queriendo supuestas reformas".



"Si hay un adelanto de elecciones yo no voy a ser candidata presidencial, pero lo que no puede ocurrir es mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida y hago una invocación a los partidos políticos que defienden la democracia que tratemos de encontrar esa solución. Y si ponen como excusa la fecha, el presidente del Congreso puede también ampliar la legislatura. El pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político por cómo han votado", sostuvo a su salida de Palacio de Gobierno.

El secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta, recalcó que la agrupación seguirá impulsando el adelanto de elecciones para el 2023 para lograr una salida de la crisis. Sin embargo, aclaró que en la reunión con la presidenta Dina Boluarte no se ha hablado sobre su posible renuncia.



Alianza para el Progreso y Mesías Guevara

El jueves 16 de febrero, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, tras la reunión con la presidenta Dina Boluarte, ratificó que su partido apoya el adelanto de las elecciones generales como una salida a la crisis política del país. Además, hizo un llamado a los congresistas para que se pongan de acuerdo y concreten la realización de nuevos comicios.

“APP va a apoyar el adelanto de las elecciones. Invoco a todas las bancadas, a los 130 congresistas, que escuchen la voz del pueblo. Más del 80 % de los peruanos están pidiendo adelanto de las elecciones, significa que la reflexión es para el Congreso”, insistió.

La postura coincide con la decisión de la bancada apepista de adherirse a pedido para volver a debatir el adelanto de elecciones en el Pleno, confirmado por el vocero Alejandro Soto y saludada por César Acuña, quien fue acompañado por su hijo, el excongresista Richard Acuña, y del secretario general de APP, Luis Valdez, en la cita con la mandataria.



Por otro lado, Mesías Guevara también sostuvo una reunión con Dina Boluarte, en donde en diálogo con la prensa señaló que ella debe renunciar al cargo si es que el Parlamento no aprueba el adelanto de elecciones generales. Asimismo, sostuvo que la reunión "no fue para dar un apoyo" al actual gobierno, "sino para dialogar y sentar posición política".

Sin embargo, tras conocer este hecho, la bancada de Acción Popular se pronunció señalando que no reconocen a Mesías Guevara como presidente del partido y que sus declaraciones "no tienen efectos vinculantes con la postura o acuerdos de nuestra bancada".

Avanza País

Por la tarde del mismo jueves, tras la reunión con Dina Boluarte, el presidente del partido Avanza País, Aldo Borrero, y el parlamentario de esa agrupación política, Alejandro Cavero, respondieron a la prensa respecto a los puntos abordados en la cita.

Aldo Borrero señaló que uno de los puntos en los que más incidieron fue la "protección judicial" para policías y militares debido a su actuación en la crisis social y política que se vive desde el pasado 7 de diciembre en el país.



En ese sentido, indicó que han solicitado a la presidenta una "amnistía" para policías y militares con el objetivo de "darles la seguridad de que ellos continuarán teniendo una carrera ejemplar".

Borrero remarcó que "es el momento de defender" a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Por su parte el congresista Alejandro Cavero sostuvo que, si el Congreso no llega a un consenso sobre el adelanto de elecciones, su bancada "respetará" que la jefa de Estado gobierne hasta el 2026; sin embargo, precisó que Avanza País evaluará la propuesta que se reabra el debate del adelanto de elecciones en el Pleno del Congreso.

El Partido Patriótico del Perú (PPP), que tiene a Herbert Caller como presidente, también se reunió con la presidenta y propusieron que se retome el debate del adelanto de elecciones generales.

"Constitucionalmente hablando ante la ausencia del presidente de la República, hay un mecanismo de adelanto de elecciones, de convocatoria inmediata en un plazo no mayor de seis meses, entonces si el sistema electoral está diseñado para responder ante esa situación extraordinaria, ¿por qué se dice en el Congreso que no se puede dar para el 2023?", indicó.

Renovación Popular

Dina Boluarte también se reunió con alcalde de Lima y líder del partido político Renovación Popular, Rafael López Aliaga —acompañado por Fabiola Morales y Renzo Reggiardo— quien se mostró en contra del adelanto de elecciones al considerar que “no es constitucional” y que el tema “nació muerto y se ha frivolizado”.

“El tema del adelanto de elecciones nació muerto, como lo hemos visto, se ha frivolizado inclusive, se está jugando con el país, esto crea falta de confianza en el país, lo cual lleva a falta de inversión, falta de trabajo, falta de ahorro, falta de gasto privado y público”, expresó el líder de Renovación Popular tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno para evaluar la coyuntura política.

En declaraciones a la prensa, López Aliaga dijo que planteó ante Dina Boluarte "una hoja de ruta sobre el tema internacional, estamos hartos de que López Obrador se meta en la política peruana".