Dina Boluarte cumple mañana, miércoles 14 de diciembre, una semana en el poder. | Fuente: Andina

Siete muertos es el saldo que han dejado las violentas manifestaciones en Arequipa y Andahuaylas. A raíz de la convulsión social que atraviesa el sur del país, la presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un llamado a la calma y anunció que ha pedido una reunión con la Comisión de Constitución del Congreso, con el objetivo ver si se pueden acortar los plazos para realizar unas nuevas elecciones generales.

A un día de haber presentado al Congreso el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones a abril de 2024, la mandataria recalcó que encabeza un “Gobierno” de transición”, tras el fallido golpe de Estado que intentó perpetrar su predecesor, el expresidente Pedro Castillo.

“He dicho que vamos a adelantar las elecciones. Si bien es cierto conforme al cronograma, que no lo manejo yo, sino el Congreso, se dijo que hasta el 2024. Pero ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Este Gobierno de Dina Boluarte será uno de transición para llamar a la calma y el diálogo”, declaró a los medios de comunicación.

Boluarte informó que ha dado instrucciones a la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de evitar que utilicen armas no letales para replegar a los manifestantes; así como individualizar a los agentes que han empleado armas para dañar a “nuestras hermanas y hermanos”. “En cuanto se individualice, estará cayendo todo el peso de la ley”, acotó.

“Las medidas no tienen que ser extremas, creo que las hermanas van a entender este llamado y se van a calmar”, aseveró.

Asimismo, la mandataria recordó que llegó al poder luego de que el expresidente Pedro Castillo dispusiera el cierre del Congreso y la reestructuración del sistema de justicia. Así, Boluarte Zegarra aclaró que su asunción al cargo corresponde a los parámetros constitucionales, por lo que dijo no comprender por qué un sector de la población rechaza a su Gobierno.

“Quiero hacer un llamado a mis hermanas y hermanos de Andahuaylas: calma, por favor. Esta situación que está enlutando al país nos congoja a toda la familia peruana. Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación donde nuestros seres queridos están falleciendo”, manifestó.

“Si soy presidenta [no es porque] lo he pedido. Vengo de una fórmula presidencial donde fue elegido Pedro Castillo como presidente y Dina Boluarte como su primera vicepresidenta”, agregó.

Finalmente, la presidente se mostró dispuesta a acudir a Apurímac, la región donde se han registrado seis muertos tras las manifestaciones, si es que la población lo considera pertinente. “Si me piden, yo voy y converso”, sentenció.

Dina Boluarte: "Betssy Chávez tiene que responder al país por la crisis política que ha generado”

De otro lado, Dina Boluarte afirmó que la ex primera ministra, Betssy Chávez, debe responder por la crisis política que atraviesa el país, tras el intento de golpe de Estado y la vacancia del exmandatario Pedro Castillo.

En declaraciones a los medios de comunicación, la jefa de Estado dijo que Pedro Castillo, en sus últimas etapas como dignatario, fue “acorralado” por “seis personas”. Entre ellas nombró a Betssy Chávez y Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros; Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo; Félix Chero, exministro de Justicia y Derechos Humanos; y Alejandro Salas, extitular de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Yo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores, pero en el último tramo lo acorralaron seis personas y no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir aconsejando al presidente”, declaró.

“Creo que quien tiene que responder es la premier Betssy Chávez. Ella tiene que responder al país por la crisis política que ha generado”, agregó.

La mandataria se pronunció así luego de haber sido calificada como “usurpadora” por Castillo Terrones, quien actualmente afronta una detención preliminar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Al respecto, Boluarte Zegarra negó estar peleada con su antecesor y dijo esos calificativos provienen de las personas que “continúan manipulando” al exjefe de Estado.

“Yo lo conozco al presidente, lo conozco. Muchas veces nos hemos abrazado y llorado por las situaciones. No creo que esas palabras, que salen del Twitter de Castillo, sean sus palabras. Lo siguen manipulando y utilizando”, finiquitó.