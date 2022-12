Dina Boluarte jurando como la primera presidenta en la historia del Perú. | Fuente: Congreso

Este miércoles 7 de diciembre, luego de asumir la Presidencia de la República, Dina Boluarte pidió una “tregua” al Congreso y a todas las fuerzas políticas del país para instalar un “gobierno de unidad nacional”, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo, quien dejó el cargo luego de su fallido intento de golpe de Estado.

Desde el Hemiciclo del Parlamento, Boluarte Zegarra enfatizó que requiere un “plazo” para rescatar al país de la “corrupción” y el “desgobierno” que se vivió en la gestión de Castillo Terrones. Así, hizo un llamado a los partidos políticos a establecer un amplio proceso de diálogo para concretar una agenda de trabajo con puntos en común.

“Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno [común acuerdo] por todos y por todas. No voy a pedir que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escrutan las decisiones que se tendrán que tomar; lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, dijo la presidenta tras jurar al cargo.

“Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia de los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales y también de la reforma política que nuestro país requiere”, agregó.

Entre una de sus primeras medidas como la primera presidenta en la historia republicana del Perú, la jefa de Estado solicitó el apoyo del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado para “ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado”, con el objetivo de investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en actos de corrupción.

“Mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos y del patrocinio en contra del dinero de los peruanos. Este cáncer se debe extirpar del país”, dijo la mandataria, quien hizo una breve pausa al escuchar las palmas de un sector del Parlamento.

Al reconocer que “gobernar el Perú no será tarea fácil”, Boluarte hizo énfasis en que es necesario establecer un Gabinete Ministerial “de todas las sangres para sacar a nuestra patria adelante”.

“Necesitamos a los mejores peruanos”, señaló la mandataria, quien en los próximos días deberá definir a los integrantes del equipo ministerial que la acompañará.

“Se ha producido un intento de golpe de Estado”

En otro momento, la presidenta Dina Boluarte reconoció que su antecesor, el exmandatario Pedro Castillo, intentó perpetrar un golpe de Estado, pero – recalcó – el destituido jefe de Estado no encontró “eco” en las instituciones democráticas ni en la ciudadanía.

“Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia”, aseveró.

Boluarte Zegarra culminó su mensaje presidencial recordando un extracto de una frase del escritor peruano José María Arguedas: “La lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre”.

“En virtud a esa enseñanza, me comprometo ante el país a luchar para que los “nadies” tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. Qué viva el Perú, muchas gracias”, finalizó.