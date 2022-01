Titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro | Fuente: Minem

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro, asistió este miércoles a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para responder sobre la designación de Daniel Salaverry en Perupetro.

En su presentación, González Toro manifestó que remitió la documentación a la Contraloría y pidió esperar el informe para poder pronunciarse al respecto.

“Por el bien de la transparencia, ya hemos remitido toda la documentación a la Contraloría. Desearía esperar a que la Contraloría se pronuncie y después de eso tomar las debidas decisiones. Me gustaría no adelantar opinión. Si nos hemos equivocado, habrá que corregir”, indicó.

"SI ME HE EQUIVOCADO, TENDRÉ QUE ASUMIR MI ERROR"

No obstante, los miembros de la Comisión rechazaron esperar el pronunciamiento de la Contraloría y pidieron que el ministro de explicaciones. Ante ello, el titular del Minem ofreció remitir el mismo informe y explicarlo en una siguiente reunión. Además, recalcó que asumiría cualquier error cometido.

“Con la finalidad de no adelantar opinión, le puedo remitir el informe. Si me he equivocado, tendré que asumir mi error”, expresó. “ Yo les voy a remitir el informe el día de mañana y de ahí programamos otra reunión y conversamos todo el tema”, dijo.

“Comprendan que yo les mando el informe y, en cualquier otro momento, dialogamos de ese tema, porque ya voy estar informado de todos los pasos que se han seguido”, agregó González Toro.

Finalmente, la Comisión de Energía y Minas del Congreso y el titular del Minem acordaron reunirse este jueves para analizar el mencionado informe.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?