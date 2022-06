El Perú y la Cumbre de las Américas, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo optó por participar en la IX Cumbre de las Américas, atendiendo a la invitación hecha por el presidente Joe Biden, quien en su calidad de anfitrión decide a quién se invita y a quién no. Esta Cumbre quedará marcada por la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que no tienen un régimen democrático. Pedro Castillo ha tomado quizás en consideración que Estados Unidos reconoció rápidamente su victoria en junio del año pasado y que Washington afirmó además que el proceso electoral fue “un modelo de democracia en la región”. Algunos presidentes, como el mexicano, han decidido no asistir para protestar contra la exclusión del eje chavista. Sin embargo, México estará representado por su Canciller y López Obrador aprovechó para informar que visitará a Biden el próximo mes de julio. Otros, como Bolsonaro, condicionaron su presencia a la garantía de una reunión bilateral, mientras que el presidente argentino esperó ser invitado a través de una llamada telefónica directa. La Cumbre lleva como título Hacia un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Lo que significa abordar cuatro temas evidentes y uno más discretamente. Los evidentes son el comercio con la mayor potencia del mundo, el narcotráfico, la inmigración y el cambio climático. El otro es la creciente presencia económica de China, mientras que Estados Unidos ha venido perdiendo liderazgo regional desde la primera cumbre convocada por Clinton en 1994. Como en toda reunión internacional, lo que el Perú tiene que ganar depende de la claridad de objetivos y de la eficiencia de la preparación. ¿Está seguro Pedro Castillo que quiere consolidar la democracia en el Perú, favorecer la inversión extranjera y mejorar la lucha contra el narcotráfico y el calentamiento global? Lo que vemos hasta ahora es todo lo contrario.

Las cosas como son