En entrevista para Ampliación de Noticias de RPP, el embajador del Perú en Estados Unidos, Oswaldo de Rivero Barreto, mencionó los dos objetivos que tiene durante el desempeño de su nuevo cargo.

“Primero es que de las 500 millones de dosis de vacunas que el presidente Biden ha ofrecido para los países de menores o medianos ingresos, nosotros tengamos las vacunas necesarias para que en el año 2022 terminemos de vacunar a toda la población o a la gran mayoría”, indicó desde Washington.

Asimismo, indicó que el segundo objetivo que tiene es que el Perú adopte las acciones que Estados Unidos está tomando frente al cambio climático, pues recalcó la importancia que es tomar medidas a tiempo.

“Esto es muy importante porque se están derritiendo los glaciares de los Andes. Los científicos de la ONU consideran que entre el año 2030 y 2035 no habrá glaciares en los Andes y no habrá agua en las grandes ciudades”, expresó.

“El planeta no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos al planeta y los Estados Unidos son la única potencia que tiene acciones en su política exterior el problema del cambio climático”, añadió el embajador.

De Rivero Barreto contó también que tras presentar sus credenciales ante el mandatario Joe Biden, este le envió una carta de bienvenida a él y su esposa, quien ha participado en la campaña electoral del ahora presidente de los Estados Unidos. “Les puedo decir que las relaciones entre los dos países están en buenas manos”, acotó.

Pedro Castillo y la prensa

El embajador fue consultado sobre la opinión que tiene respecto a la relación entre Pedro Castillo y la prensa peruana. Al respecto, De Rivero Barreto consideró que es un problema que debe solucionarse.

“En los Estados Unidos la prensa está constantemente en la Casa Blanca. Entonces, existe una relación fluida entre el presidente y la prensa y también de sus voceros muy bien preparados”, manifestó.

“Eso es un problema que debe superarse en el Perú porque no solo el presidente Castillo no ha tenido voceros, porque el presidente no puede estar saliendo a cada rato en la prensa”, agregó.





