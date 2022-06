Desaprobación del Ejecutivo y el Legislativo sigue en aumento | Fuente: Composición RPP

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República, publicada hoy en dicho medio, la desaprobación del presidente Pedro Castillo continúa en aumento y se sitúa en 71% en el presente mes, lo que representa un aumento de 25 puntos porcentuales en menos de un año, ya que en agosto del 2021 se situaba en 46%.

Pero no solo el Ejecutivo es objeto del rechazo ciudadano. La gestión del Congreso de la República tiene una desaprobación de 85%, cifra mayor a la del Ejecutivo, y que también ha aumentado en 24 puntos porcentuales desde agosto del año pasado en que se ubicaba en 61%.

Corrupción en instituciones

Asimismo, los encuestados consideraron que la institución con mayor grado de corrupción generalizada es el Congreso de la República. El 78% sostuvo que es "mucha" la corrupción al interior del Legislativo, el 10% señaló que hay "algo" y el 7% que es "poca", por lo que se puede concluir que el 95% de ciudadanos percibe corrupción en este poder del Estado.

En este punto, le siguen al Congreso las municipalidades con un 74% que percibe que es mucha la corrupción en los gobiernos locales. Además un 73% considera que la corrupción está generalizada en los gobiernos regionales y un 66% en las empresas privadas.

Respecto al Ejecutivo, el 61% de encuestados considera que es la institución con mayor corrupción, el 20% que hay "algo" de ello y el 11% que hay poca corrupción en las instituciones de la Presidencia. Por lo que, en suma, el 92% de ciudadanos considera que hay corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Imagen política

Respecto a la aprobación de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, ésta se sitúa en 18% lo cual representa un ligero incremento de 2 puntos porcentuales a comparación del pasado mes de mayo. Sin embargo, la desaprobación de su gestión se ubica en 75%, superando a la del jefe de Estado.

Respecto al Presidente, su imagen política también ha perdido credibilidad en los últimos meses. El 66% de encuestados considera que el primer mandatario es "poco o nada" honesto en su gestión, el 73% señala que no le tiene confianza y ese mismo porcentaje considera que no tiene capacidad para gobernar.

La encuesta de opinión de IEP se aplicó entre el 20 y el 23 de junio a 1205 personas de 18 años a más, vía telefónica, en 24 departamentos del país.