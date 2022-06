Pese a la larga reunión de ayer, los gremios de transportistas de carga pesada no han llegado a un acuerdo final con el Ejecutivo | Fuente: Andina / referencial

Marlon Milla, presidente del gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, en diálogo con RPP Noticias, señaló que su gremio ha decidido acatar el paro convocado para mañana, pese a las conversaciones que continúan desarrollándose con el Ejecutivo.

"Sí, estamos firmes en el paro todas nuestras bases a nivel nacional, ayer se les hizo la consulta. Estamos muy indignados por la lentitud de la solución al problema porque nosotros venimos conversando con el Ministerio de Transportes (MTC) más de 25 días, reuniones diarias, inclusive sábados (...) aportando las posibles soluciones a la problemática", señaló.

Por este motivo, Milla señaló que su gremio, que agrupa 400 mil unidades de transporte de carga pesada en 14 regiones del país, "de todas maneras pararán mañana". Esto en contraposición a lo dicho el último viernes por el premier Aníbal Torres que señaló que solo serían "algunos sectores" que acatarían la medida de fuerza.

"El señor ministro se dará cuenta hoy día a las cero horas cuando se apaguen los motores de todas las unidades a nivel nacional", refirió.

Condiciones

Milla señaló que hoy, entre las 11am. y el mediodía, continuará el diálogo con el Ejecutivo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y resaltó que, aunque hay "disponibilidad" del Gobierno para llegar a un acuerdo, no levantarán la medida hasta "ver los decretos supremos" que solucionan sus demandas publicados en el Diario Oficial El Peruano.

"El 4 de abril que firmamos un acta en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo se comprometía, en un plazo no menor de dos a 4 días, a instalar las mesas de trabajo y poder solucionar los problemas pendientes que habíamos dejado y que habíamos levantado el paro. Pero pasaron 60 días y solo se hizo la instalación de mesas en Arequipa y no se trabajó en ninguna solución. Es por eso que estamos pidiendo que las promesas que nos haga el Ejecutivo tienen que ser publicadas y totalmente saneadas sino no se levanta el paro", sostuvo.

En ese sentido, la postura de su gremio, subrayó, es que el paro seguirá adelante hasta que les "entreguen los decretos supremos, los decretos de urgencia y las leyes entregadas al Congreso, todo saneado".

Además, Milla convocó a la reunión de hoy en la PCM a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pues consideró que sus demandas también "están en sus manos".

" [Esperamos] el compromiso pues de la presidenta del Congreso que va a dar prioridad a los proyectos de ley que necesitamos con mucha urgencia para la solución de la problemática de transporte", señaló.

Punto de entrampamiento

Por otro lado, Milla detalló que, en la reunión que los transportistas tuvieron ayer con el Ejecutivo, que se prolongó hasta altas horas de la noche, hay un punto que ha impedido que se llegue a un acuerdo final y es el referido a la tabla de costos mínimos de operación que, según señaló, es una herramienta "para poder regular los fletes de la carga pesada a nivel nacional"

"Siendo el transporte pesado como servicio público, automáticamente estarían saliendo las tablas de costos mínimos de operación y, con esta tabla, siendo obligatoria y siendo fiscalizada por la Sunat y bancarizadas todas las facturas, estaríamos eliminando la informalidad en el transporte de carga pesada. Es un tema muy complejo, el Gobierno incluso se estaría beneficiando porque habría mayor recaudación de impuestos", explicó.

El problema con ese punto, según sostuvo, es que la actual normativa señala que el transporte de carga pesada es un servicio "al" público y no un "servicio público" por lo cual, actualmente, el Gobierno no puede estandarizar cichas tablas por la ley que impide la concertación de precios.

"Para términos tributarios, la Sunat nos cobra con una tabla referencial, pero a nosotros nos pagan por debajo de ese costo y nosotros estamos pidiendo que esa tabla sea de uso obligatorio, que todos los generadores de carga nos paguen con esa tabla referencial. O sea que, para cobrarnos impuestos, utilizan la tabla, pero pagar nuestros fletes no utilizan la tabla. Ese es un punto que estamos en diálogo", señaló.

Milla sostuvo que la solución a ese punto es urgente porque "hay demasiadas unidades y los generadores de carga se aprovechan de eso" ya que "no hay un costo mínimo para cobrar los fletes".