La última que entrevista que Alan García dio a RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

La tarde del martes, el expresidente Alan García dio su última entrevista a RPP Noticias, un día antes de dispararse tras una orden de detención preliminar que dispuso el Poder Judicial.

La entrevista giró en torno a la posibilidad de una orden de detención preliminar en su contra por el caso Odebrecht. El expresidente insistió que no existía documento que demuestre una vinculación directa con pagos irregulares efectuados por Odebrecht a su exsecretario general, Luis Nava y exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

"Ningún documento me menciona. Puedo decirles que yo para robar no nací. Sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha repetido y es la manera de criminalizar a un político que les ganó dos veces a sus adversarios. El dinero le interesa a otra gente, a Alan García no", dijo en declaraciones a RPP Noticias.

El líder aprista aseguró que no solicitaría nuevamente un asilo y afirmó no temer a la justicia. "Lo que yo no puedo aceptar y rechazo tajantemente, con el derecho de haber sido dos veces presidente, es que se hagan especulaciones absolutamente gratuitas. Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado", dijo.

Alan García se disparó en su vivienda

El expresidente Alan García se disparó con un arma de fuego en un ambiente de su vivienda antes de que la policía lo detuviera este miércoles de manera preliminar por orden del Poder Judicial.

Fuentes de RPP Noticias informaron que cuando el exmandatario vio que los policías entraban a su casa para detenerlo se encerró en su cuarto y se metió un tiro.

Al encontrarlo herido los agentes lo trasladaron al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, donde fue ingresado al área de Trauma Shock.