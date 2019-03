César Sandoval, exasesor de Jorge del Castillo, en entrevista con Nada Está Dicho. | Fuente: RPP

César Sandoval Pozo, exasesor del congresista aprista Jorge del Castillo, negó haber participado en el deslacrado de oficinas en la Fiscalía de la Nación el pasado 5 de enero. Además, negó que haya brindado asesorías a Pedro Chávarry.

En entrevista con el programa Nada Está Dicho por RPP Noticias, señaló que la exasesora del fiscal supremo Rosa María Venegas le solicitó ir a la sede del Ministerio Público ese día para que brinde su "opinión" sobre la manera de expresarse de Chávarry.

"Me pide mi opinión y me dice si puedo ir, a través de Rosa Venegas. [Ella] Me dice 'necesitamos su opinion al respecto, no se transmite adecuadamente lo que Chávarry realmente quisiera trasmitir. Si usted puede darnos una opinion, se lo pide el fiscal de la Nación. [...] Para mí era un honor dar una opoinion al fiscal de la Nación".



Sandoval Pozo, ha visto a Chávarry "de manera alternada dos o tres veces en mi vida personalmente, una de esa el sábado 5 de enero". "Nunca he sido ni soy asesor de Pedro Chávarry". Además dijo que no recibió pago alguno por sus consejos.

"Le dije que me pareció totalmente torpe tomar una decisión el día 31 a las 7 de ñla noche", afirmó respecto a su decisión de remover a los fiscales del caso Lava Jato. También le dijo que "evalúe su renuncia". Asimismo, negó saber si Venegas y los otros colaboradores de Chávarry hablaron o no de deslacrar la oficina."No conozco nada de eso".

Respecto a la publicación del diario Perú 21 que difunde imágenes de la cámara de seguridad del lugar de él caminando con Chávarry, señaló que ya estaban saliendo de su oficina cuando se encontraron con Rosa Venegas.

"Ya estaba saliendo, ese es el ascensor. Salía yo con Chávarry y el encuentro se lo da la señora [Venegas]. La señora entraba, salía; el secretario general estaba un rato, se paraba. Luego Chávarry me dijo que espere para invitarme el almuerzo", pero que este nunca se concretó, asegura.

"Cometí el error de no decirle a Jorge del Castillo" sobre su reunión con Chávarry, agregó. "Está muy bien la decisión de Jorge del Castillo por mi negligencia y quiero que sepa que jamás he asesorado a Pedro Chávarry... Estuve dando una opinión de manera personal [a Chávarry] y fue un error. No tuve nada que ver con el deslacrado".