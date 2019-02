Jorge del Castillo, congresista del Apra. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Jorge del Castillo (Apra) dijo que desconocía que César Sandoval Pozo, un militante aprista que lo asesoraba hacía lo mismo con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. En diálogo con RPP Noticias, el legislador reconoció que recién tomó conocimiento de esto por la denuncia hecha por el diario Perú21.

"Ayer, ante la llamada de un periodista de Perú21, tomé conocimiento de este hecho. Él (periodista) me envió el video y confirmé que era Sandoval Pozo. Por supuesto, esta gestión que él venía haciendo ha sido absolutamente a mis espaldas, no tenía el menor conocimiento de que esto se estaba produciendo", dijo.



Para el legislador aprista, la declaración de Chávarry sobre que César Sandoval le ofreció esta asesoría al exfiscal de la Nación demuestra que "esto ha sido un trato directo entre ellos" y que él y nadie en su oficina "tenían conocimiento de este hecho".

Asimismo, el legislador aprista señaló que tras conocer este hecho tomó la decisión de cesar en el cargo al asesor César Sandoval Pozo en su despacho parlamentario. "No hay ninguna vinculación de una conexión con el Apra y Alan García. No hay ninguna relación", dijo.



"En mi despacho ha trabajado desde que entré al Congreso hasta ayer. Este hecho sucedió a mis espaldas y sin duda da lugar a las suspicacias y a las direcciones malévolas que harán algunas personas, pero vale la pena aclararlo con prontitud", agregó.

Finalmente, Del Castillo señaló que la relación de su asesor con Pedro Chávarry no contribuyó a un supuesto blindaje del exfiscal de la Nación en el Congreso. Según recordó el legislador, siempre estuvo a favor de levantarle el fuero y aprobar la acusación en su contra.

"Es público que he tenido una posición discrepante respecto a la bancada fujimorista. No tengo ninguna relación, ningún pacto con Chávarry, jamás en mi vida he tenido ninguna relación amical más allá de haberlo citado en el Congreso para que explique algún tema o conocerlo circunstancialmente cuando he estado en alguna dependencia", señaló.