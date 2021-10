El almirante en retiro Jorge Moscoso fue ministro de Defensa en el gobierno de Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

El exministro de Defensa, almirante en retiro Jorge Moscoso, consideró un error político del presidente Pedro Castillo nombrar como ministro del Interior a Luis Barranzuela, cuya presencia en el gabinete ministerial es criticada por varias agrupaciones políticas.

"No se puede poner a un sector tan importante [...] en manos de una persona que no solo no tiene la idoneidad, sino que también está cuestionada por antecedentes durante su permanencia en la institución policial", dijo a Ampliación de Noticias de RPP:

Moscoso se refirió a las críticas vertidas por Barranzuela contra las políticas de erradicación del cultivo ilegal de hoja de coca, que provocaron una crisis en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) con la renuncia de su presidente ejecutivo, Fidel Pintado.

"Si ponemos a una persona que no tiene idoneidad y sigue en esas posiciones totalmente equivocadas respecto al cultivo de hoja de coca, lo que estamos haciendo es atar de manos al Estado y dejar espacio libre para que siga avanzando esta actividad ilícita". dijo.

En ese sentido, sostuvo que el reciente pedido de las comunidades asháninkas en el Vraem de nombrar a un nuevo presidente de Devida que no tenga vínculos con grupos que promueven la hoja de coca, es una manifestación clara de esa preocupación.

"Es realmente una llamada de atención muy seria porque es gente que conoce su territorio y sabe lo que implica dejar en libertad a los agricultores para que sigan cultivando la coca, como cultivo ilegal que es", afirmó.

"No puede ejercer el liderazgo"

El exministro también criticó el legajo de Barranzuela, que cuenta con más de 120 sanciones disciplinarias en su paso por la Policía Nacional del Perú (PNP). Afirmó que para dirigir al ministerio del Interior, del que depende la PNP, se requiere de un liderazgo respaldado por valores.

"Para liderar uno tiene que tener el aspecto legal: la designación que da el rango y el cargo. Y la legitimidad que viene de los valores personales, dentro de ellos la disciplina, el orden y el cumplimiento de los objetivos. Esos valores, en el caso del ministro del Interior, evidentemente con esa cantidad de sanciones acumuladas, no puede ejercer el liderazgo", manifestó.

"En resumen, esa persona no está calificada; qué es lo que debe hacer: presentar su carta de renuncia", agregó.



