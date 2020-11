El exministro del gobierno de PPK cuestionó también el uso de la fuerza policial durante las protestas. | Fuente: Andina

El exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Nieto, cuestionó la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra tras la votación que se realizó en el Congreso de 105 parlamentarios a favor.

En conversación con Ampliación de Noticias, Nieto Montesinos criticó la ambigüedad del significado de vacancia presidencial por incapacidad moral, tal y como lo estipula la Constitución.

"Es de legalidad dudosa, que se mueve en la ambigüedad Constitucional en donde tenemos que decidir qué es incapacidad moral", expresó.

Además, cuestionó el motivo por el cual el Congreso votó a favor de la vacancia cuando la población se encontraba en contra de este.

"Basta saber que el 80% de la población estaba en contra de la vacancia", indicó. Asimismo, Nieto se expresó sobre las protestas que terminaron con bombas lacrimógenas, detenciones arbitrarias y perdigones hacia los manifestantes.

Al respecto, indicó que había hecho un llamado a la Policía para que no haya abuso de autoridad, sin embargo, esto fue algo que no vio. "Hice un llamado para que la Policía actúe de manera inteligente el orden y la fuerza. He escuchado la situación en donde claramente esto no se ha respetado", señaló.