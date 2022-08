Patricia Benavides, fiscal de la Nación. | Fuente: Ministerio Público

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró este miércoles desde la región Madre de Dios que las investigaciones que involucran al presidente de la República, Pedro Castillo, se realizan con el debido proceso.

“A la fecha la Fiscalía de la Nación viene desarrollando investigaciones al presidente de la República, investigaciones que se vienen desarrollando dentro del debido proceso”, dijo Benavides.



“El objetivo de mi gestión es que haya orden y celeridad en las investigaciones, celeridad para el cumplimiento de los plazos procesales, queriendo llegar a una meta de los plazos razonables para evitar lo que comúnmente llamamos justicia tardía”, añadió.

La titular del Ministerio Público recalcó que todas las investigaciones, incluidas las que existen contra Pedro Castillo, son importantes y se trabaja de la misma forma en todas.

“Que se entienda que para nosotros todos los casos tienen la misma importancia, puesto que todos somos iguales ante la ley y todas nuestras investigaciones merecen la misma dedicación, esfuerzo y trabajo. No nos distraerán de nuestra tarea”, aseguró.

Pronunciamiento de presidenta del Poder Judicial

Previamente, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, reiteró que no existe desde su sector alguna intención de persecución política contra el presidente Pedro Castillo. La titular del PJ solicitó tanto al mandatario como al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, que tengan más mesura en sus declaraciones.

"Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones. Lo que nosotros hacemos en el Poder Judicial es impartir justicia y no hacemos persecución política. Como ustedes saben, a raíz de estos procesos (contra el mandatario) hay un sinnúmero de peticiones y de recursos impugnatorios con relación a las resoluciones que ha emitido el juez. En esa medida, preservando la independencia que tiene que tener cada juez al momento de resolver, yo no puedo adelantar ni calificar opinión respecto a los mismos", expresó la funcionaria en una actividad del PJ.

Elvia Barrios también respondió a las declaraciones del congresista de Perú Libre, Edgar Tello, quien señaló que ahora hay “golpes judiciales”.

“Creo que es una expresión totalmente desacertada y no responde a la realidad. Nosotros como Poder Judicial a través de nuestras decisiones judiciales afirmamos el valor justicia y consolidamos un Estado democrático de derecho”, declaró.