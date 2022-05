Francisco Sagasti: Consejos de Ministros Descentralizados son el equivalente a un mitin de campaña con portátil

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, consideró este sábado que el Ejecutivo y el Legislativo han bajado su nivel político en los últimos meses y solo buscan garantizar su supervivencia.

Según explicó a Ampliación de Noticias de RPP, el Ejecutivo ha bajado su nivel hasta convertirse en un “mecanismo de campaña permanente”. En esa línea, comparó los Consejos de Ministros Descentralizados que realiza el Gobierno en diversas regiones del país con mítines de campaña.

“Los Consejos de Ministros Descentralizados no son Consejos de Ministros, cualquier persona que haya asistido a un Consejo de Ministros de verdad, donde se toman decisiones, se da cuenta que estos consejos descentralizados son el equivalente de lo que sería un mitin de campaña con portátil y todo. Así no se gobierna, así se hace campaña, pero así no se gobierna”, manifestó.

Respecto del Parlamento, el exmandatario señaló que con las leyes que han aprobado en los últimos días, como la que modifica el Consejo Directivo de la Sunedu, este poder del Estado también ha bajado su nivel. Añadió que así se mantienen contentos el Ejecutivo y Legislativo, con un nivel político pobre, pero asegurando su continuidad.

Pide recorte de mandato

Francisco Sagasti manifestó que para salir de esta situación no queda otra opción que un recorte de mandato presidencial y del Congreso. Precisó que esta es una opción constitucional y que la única forma de lograr dicho fin es respetando la Constitución actual.

Añadió que ha recibido una serie de sugerencias y planteamientos legales “de por lo menos cinco grupos” y que están buscando llegar a un consenso entre las diversas propuestas, a fin de poder avanzar hacia un adelanto de elecciones.

“Se trata de buscar entre todos nosotros una norma con la cual podamos vivir y estemos todos de acuerdo, que incluye un adelanto de elecciones y un conjunto de nuevas reglas para este adelanto”, indicó.

“Además, marcarle la pauta a este Congreso que vendría por tres años y al Ejecutivo, con un programa de reformas sustantivas que se podrían discutir durante tres años y, al mismo tiempo, un programa mínimo para el Ejecutivo de reinstitucionalización y regeneración del aparato público que ahora está en un proceso de demolición”, añadió.