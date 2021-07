Ollanta Humala pidió que no se pierdan las formas democráticas tras "desaire" a Francisco Sagasti. | Fuente: Andina

A través de Twitter, Ollanta Humala se manifestó sobre el “desaire” que sufrió Francisco Sagasti al retirarse la banda presidencial en las afueras del Congreso de la República, a pesar de que tendría que haber ingresado a las instalaciones y despedirse del cargo desde allí, tal como el precedente que dejó Valentín Paniagua.

“Mi solidaridad con el expresidente Francisco Sagasti ante el desaire sufrido en el Congreso. Las formas democráticas nunca deben perderse”, escribió Humala Tasso en su cuenta. Previamente, los congresistas del Partido Morado también habían calificado de “desaire” la controversial decisión de la Mesa Directiva del congreso, presidida por María del Carmen Alva.

Mi solidaridad con el expresidente @FSagasti ante el desaire sufrido en el @congresoperu. Las formas democráticas nunca deben perderse. — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) July 28, 2021

Flor Pablo Medina, actual parlamentaria y exministra de educación, consideró que fue una falta de respeto a la investidura de Francisco Sagasti durante el gobierno de Transición y Emergencia.

“El desaire que ha hecho la Mesa Directiva del Congreso al presidente Francisco Sagasti no expresa nuestra voluntad como parlamentarios. Una pena que no escuchemos el sentir de pueblo y no respetemos la investidura de quien condujo el país con entereza y gran esfuerzo”, señaló desde Twitter.

¿Por qué Sagasti dejó la banda presidencial sin entrar al Congreso?

El experto en derecho parlamentario, César Delgado Guembes, explicó por qué el presidente Francisco Sagasti no fue recibido por una comisión del Congreso para hacer la entrega de la banda presidencial.

“La entrega de la banda es un acto simbólico. El presidente saliente entrega la banda a la presidenta del Congreso, pero la presidenta del Congreso se pone la banda, no del presidente saliente, si no la banda del presidente entrante que es quien se manda a hacer su propia banda para que la presidenta del congreso se la imponga”, señaló en RPP Noticias.

En ese sentido, indicó que Francisco Sagasti habría dejado de ser presidente del Perú desde el 26 de julio, cuando el Congreso al que pertenecía concluyó sus funciones, por lo que el nuevo Congreso no lo consideraba hoy, 28 de julio, como mandatario.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: