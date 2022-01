Gino Costa, exministro del Interior y excongresista. | Fuente: Congreso

El excongresista y extitular del Ministerio del Interior, Gino Costa, lamentó la renuncia de Avelino Guillén a la cartera del Interior y cuestionó la decisión del presidente Pedro Castillo sobre respaldar al jefe de la PNP, el Comandante General Javier Gallardo.

“El ministro del Interior le ha hecho saber al presidente que en estas condiciones él no podía seguir y que no era bueno que el presidente le mantuviera su respaldo al jefe de la PNP. Lo que ha hecho el presidente es negarle el respaldo al ministro, obligar que él se vaya, y ratificar su respaldo a las decisiones adoptadas por el jefe de la PNP, que va en contra de un fortalecimiento de la PNP, la necesidad de contar con una PNP profesional comprometida en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción”, aseveró en RPP Noticias.

Costa calificó que estas son “señales muy malas” por parte del presidente Pedro Castillo. “Al haber perdido al ministro del Interior que le decía que el jefe de la PNP nos está llevando por un mal camino, estamos ante una suerte de pacto de impunidad”, acotó.

Asimismo, el exparlamentario indicó que las decisiones adoptadas por el jefe de la Policía han debilitado unidades de investigación importantes, que favorecen a los investigados por corrupción, lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y otros delitos graves.

Asimismo, Costa consideró que Guillén ha resistido bastante y que también ha recibido un mal trato por parte del jefe de Estado.

“Desde que asumió funciones el ministro Guillén viene resistiéndolas decisiones adoptadas por el comandante general de la PNP. Hace dos semanas anunció que el presidente tenía que escoger entre él y el comandante general de la PNP”, precisó.

“Si él (Guillén), que es un hombre tan paciente, ha decidido finalmente irse, sabe que no hay nada que hacer. El cargo que tiene es muy delicado, es el responsable político, no es el presidente y tampoco es el comandante general de la PNP. (...) No se puede ser ministro del Interior de un presidente que no le responde el teléfono y que prefiere ponerse de acuerdo con el jefe de la PNP”, aseveró.

“Lo que ha habido es un maltrato al señor Guillén, que es una personalidad en el país, por su trayectoria y su compromiso democratico”, anotó Costa.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?