Guido Bellido, congresista de Perú Libre. | Fuente: Andina

El expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, pidió la renuncia del Secretario General de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, luego de que se revelara su participación en la presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas.



Bellido planteó el pedido al presidente Pedro Castillo, a quien, además, solicitó que evalúe su entorno.

"Hermano presidente, su Secretario General de Palacio, Bruno Pacheco, debe renunciar inmediatamente, porque a diferencia del ministro y usted, era el menos llamado a entrometerse en este asunto, además debería evaluar todo su entorno urgente", tuiteo el congresista de Perú Libre.





En la víspera, el General de División José Vizcarra Álvarez, excomandante General del Ejército, reveló en entrevista con RPP Noticias que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala, así como el mismo jefe de Estado Pedro Castillo, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles, solicitud a la que se negó. Una situación similar vivió el excomandante general de la FAP, Jorge Chaparro, luego de lo cual ambos fueron cesados en sus funciones y pasados al retiro

Implican a Bruno Pacheco

Vizcarra Álvarez dijo a RPP que recibio "algunos pedidos" antes del proceso de ascensos "a través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa",

"Eran varios los recomendados y en diversos grados", manifestó y mencionó entre ellos pedidos de ascenso para el coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra.

El excomandante indicó que entre el 11 y 13 de octubre fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario (Pacheco) estaba incómodo”.

Por su parte, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Luis Chaparro Pinto, reveló que Bruno Pacheco, secretario general del Despacho de la Presidencia de la República, le "llamó por teléfono" para pedirle que "ascienda al general Briceño".

"Y como le dije que de ninguna manera, que no iba a aceptar, al día siguiente me envió a un asesor. Al menos, él se presentó como un asesor, se presentó a mi oficina, un coronel retirado de la Policía; llevándome un post-it para decirme lo mismo. Yo me tomé media hora de mi tiempo para explicarle que eso no era posible, que de ninguna manera, que se iba a respetar la meritocracia y los procedimientos que estaban establecidos en la ley de ascenso", explicó en una entrevista con El Comercio.

Chaparro Pinto indicó que el ministro de Defensa, Walter Ayala, le hizo la misma solicitud a favor no solo del general Briceño, sino también por el "coronel Carlos Castillo" y el "coronel Vilca".

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.