El exteniente alcalde de Susana Villarán, Hernán Nuñez, afirmó este lunes que la exalcaldesa de Lima debe ir a prisión si cometió un delito al aceptar aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña por el 'No a la revocatoria'.

"Si ha cometido un delito, que lo tendrá que determinar el juez, que se vaya presa", Nuñez precisó al programa Nada está dicho de RPP Noticias. Agregó que si bien considera aun a Susana Villarán como una amiga, le recomendó hacerse "responsable política y eventualmente judicial" de sus acciones.

Hernán Nuñez sostuvo que la decisión de la exalcaldesa de Lima de recibir aportes para la campaña del No fue a espaldas de Fuerza Social y resaltó que su confesión solo incluye al exgerente municipal Jose Miguel Castro.



"Ella ha tomado esa decisión de espaldas al partido de Fuerza Social, y de espaldas a los regidores de aquel entonces y de espaldas al amplio movimiento social que apoyó la campaña de la revocatoria", lamentó el exfuncionario.



El sábado último, la exalcaldesa Susana Villarán confesó que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS financiaron la campaña por la No revocatoria realizada durante su gestión. Esta revelación se dio previo a que el Poder Judicial evaluará el pedido del Ministerio Público para aplicar 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Como se recuerda, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, afirmó recientemente que la constructora brasileña apoyó con 3 millones de dólares a la campaña contra revocatoria de Villarán en 2013 para mantener la concesión de Rutas de Lima.



Sin embargo Hernán Nuñez indicó que no cree en las declaraciones de Barata y resaltó que los aportes para la campaña del No a la revocatoria no significó un beneficio contractual para la empresa brasileña.

"No ha involucrado hasta ahora una decisión de gobierno, plantea un tema ético, un tema moral, plantea un delito, el solo hecho de recibir plata de un contratista con la entidad del gobierno, estamos de acuerdo, pero que ha involucrado una decisión de gobierno eso es lo que está en tema de investigación", dijo.