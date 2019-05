Susana Villarán | Así se desarrolló la audiencia en la que se dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra

15:50 El juez dictó 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa Susana Villarán. El plazo solicitado por el Ministerio Público fue de 36 meses.

15:32 El juez explica que la pena posible para Susana Villarán sería de 4 años y toma en cuenta que no tiene antecedentes penales y que podría acogerse a la terminación anticipada.

15:10 - 15:30 El juez hace un repaso a las imputaciones que formuló la fiscal Ángela Zuloaga Bayes en su condición de representante del Ministerio Público.

15:00 El juez Jorge Chávez Tamariz reanudó la audiencia en la que informará su decisión sobre el pedido de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

#Ahora | Caso #SusanaVillarán. El 3.° JIPNP de la #CSJEDCOyCF reanuda #Audiencia de variación de la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Susana Villarán en el proceso seguido por el presunto delito de lavado de activos y otros.

La primera parte de la aduciencia

11:30 Luego de esuchar a la fiscal Ángela Zuloaga Bayes, al abogado de Susana Villarán y a la propia exalcaldesa, el juez Jorge Chávez Tamariz informó que tenía los elementos suficientes para tomar una decisión, la cual estaba prevista inicialmente para este jueves.

"Considero que me encuentro en un espacio suficiente como para efectuar un análisis y el pronunciamiento decisivo lo tome a las 3 de la tarde. A esa hora todos presentes para emitir el pronunciamiento", señaló al término de la audiencia.

Habla Susana Villarán

11:27 Susana Villarán: "No me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en ese momento tan grave de la ciudad, pero eso lo diré en su día (juicio), hoy no ha llegado ese día"

11:25 Susana Villarán sobre su conducta procesal: "No soy de las personas que se fugan ni que evaden a la justicia (...) Jamás eludiré a la justicia porque creo en ella y porque soy una de los miles que luchamos por tener una justicia imparcial".

11:23 Susana Villarán dice que las recientes confesiones que hizo en medios de comunicación no estuvieron motivadas "en ningún momento por un pacto de impunidad" sino "por razones de lealtad" y para no incriminar a terceras personas. "Acepté hechos. Esos hechos tendrán que ser corroborados para que sean pruebas de los delitos que se me imputan", dijo.



La exalcaldesa de Lima es investigada por los aportes a sus campañas. | Fuente: Foto: Poder Judicial / Video: RPP Noticias

#ATENCIÓN. Magistrado Jorge Luis Chávez Tamariz emitirá resolución sobre solicitud respecto a Susana Villarán de la Puente hoy a las 15:00.

El abogado de Villarán responde

11:15 El abogado le plantea al juez Jorge Chávez Tamariz la posibilidad de un arresto domiciliario. Dice que "sería una medida, en el peor de los casos, la más adecuada".

11:14 El abogado Iván Paredes señala que la exalcaldesa "ha cumplido rigurosamente todas las restricciones" impuestas previamente, por lo que -a su criterio- no se justifica la posibilidad de que se pueda dictar una orden de prisión preventiva.

11:09 "Mi patrocinada en ningún momento se va a acoger a la confesión sincera o a la colaboración eficaz porque ha dicho claramente que va a enfrentar a la justicia y si tiene que ir a prisión, se va a ir a prisión", dice el abogado.

11:08 "Mi patrocinada declara por convicción personal. Ella no declaró porque sabía que hay una colaboración eficaz. Ella ha aceptado", dice el abogado.

10:53 El abogado de Villarán señala ante el juez que no se justifica el cambio de variación a una prisión preventiva debido a que la exalcaldesa "no ha incumplido" las restricciones que previamente se le impuso.

10:50 El abogado Iván Paredes, defensor legal de Susana Villarán, informa que no van a discutir los nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía "porque mi patrocinada ya aceptó (en medios de comunicación) que conocía los aportes de Odebrecht y OAS".

La fiscal explica la acusación

10:43 La fiscal reitera "que es de imperiosa necesidad" que se le varíe la comparecencia con restricciones a Susana Villarán con la prisión preventiva "porque puede influir directamente en sus personas más cercanas que eran parte de la organización delictiva que ella manejaba".

10:39 Al referirse a la obstaculización de la justicia que habría ejercido Villarán, la fiscal sostiene que sus recientes declaraciones en medios de comunicación revelan que la exalcaldesa "tenía un pacto de impunidad con José Miguel Castro" para retrasar la acción de la justicia.

10:21 La fiscal explicó que Villarán habría cometido los delitos de asociación ilícita (la pena oscila entre los 8 y 15 años), cohecho pasivo propio (6 a 8 años) y lavado de activos (8 a 15 años). En este caso en particular, señaló que para el Ministerio Público la pena contra la exalcaldesa "va a ser siempre superior a los cuatro años". Además, advirtió que durante el juicio no tendrían que proceder los factores para reducir su pena debido a que cuando cometió estos hechos que se le imputan "tenía menos de 65 años" y, además, para la Fiscalía "era la líder de su propía organización criminal".

10:08 La fiscal detalló que Villarán reportó ante la ONPE que sus egresos por los gastos de su campaña de reelección eran de 1.335,577 soles. Sin embargo, señaló que de la suma hecha por el Ministerio Público se tiene que los gastos fueron por 3.851,513 soles. Según la fiscal, esto revela "que tampoco todo el dinero de los cuatro millones de dólares fue para la campaña para la reelección, hay un dinero adicional que, presuntamente, todavía se encontraría en poder de los investigados".

10:10 "Villarán ha utilizado la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha deseado quedarse en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha tenido intereses más allá de lo que correspondían a su calidad de alcaldesa, ha utilizado a funcionarios", señala la fiscal.

10:05 La fiscal explica que la campaña de reelección de Villarán se solventó con dinero que provino de la 'Contralodoría' de OAS. Al respecto, el colaborador 101-2019 sostuvo que "Adelmario Pinheiro tenía una gran preocupación con reanudar los lazos de relación con la alcaldesa y José Miguel Castro".

10:00 La fiscal señala que el dinero (seis millones de dólares) recolectado de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña contra la revocatoria "se intentó maquillar con la presentación de presuntos donantes.

9:53 La fiscal explica que, según la versión del colaborador eficaz 105-2019, el exgerente municipal José Miguel Castro le informó a Valfredo de Assis Ribeiro, exdirectivo de OAS -quien previamente se había reunido con Villarán- que la campaña contra la revocatoria costaría 8 millones de dólares que serían repartidos entre las empresas privadas con concesiones en la Municipalidad de Lima. "Esto indica una vinculación directa entre la entrega de dinero y los intereses de las empresas brasileras", dijo.

9:48 Fiscal Zuloaga: "Cuando se estaba pidiendo dinero para la campaña por la no revocatoria se suscribió la adenda n°1 del proyecto Línea Amarilla que cambió a Vía Parque Lima, el 13 de febrero del 2013. Mediante esta adenda se acordó ampliar el plazo de concesión de la empresa de 30 a 40 años".

9:44 Fiscal Zuloaga: "El dinero para la campaña entregado por las empresas Odebrecht y OAS no fue a título gratuito, sino fue en razón de dos obras".

9:40 La fiscal explica el origen del pago hecho por OAS: "La Contraloría de donde provino el dinero para la campaña de la no revocatoria y posteriormente para la campaña por la reelección era una parte que estaba destinada para el pago de coimas".

9:35 La fiscal señala que el agradecimiento que le hizo Villarán a Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, es un nuevo elemento.

9:34 La fiscal Zuloaga Bayes señala que Villarán "mintió" cuando fue consultada sobre el origen del dinero empleado para la campaña por el 'No a la revocatoria'.

9:30 La fiscal Ángela Zuloaga Bayes señala que José Miguel Castro es "el segundo" de la organización liderada por Susana Villarán.

9:15: José Miguel Castro informó al inicio de la audiencia la renuncia de su abogado, José Orrego. El exgerente municipal solicitó participar en la audiencia de esta mañana con un abogado público y en la de mañana con un nuevo abogado contratado.

Justicia evalúa el pedido de prisión preventiva

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, iniciará este martes a las 9 de la mañana la audiencia en la que se decidirá el pedido de 36 meses de prisión preventiva hecho por el fiscal Carlos Puma (miembro del equipo especial del caso Lava Jato) contra la exalcaldesa de Lima por los aportes de OAS y Odebrecht a la campaña del No a la revocatoria.

Inicialmente la audiencia fue convocada para el pasado lunes, pero el el juez Jorge Chávez Tamariz aceptó en parte el pedido de los abogados para suspenderla a fin de que el Ministerio Público pueda entregarles la nueva documentación. Inicialmente la defensa técnica solicitó el plazo de 48 horas; sin embargo, el magistrado calificó de "excesivo" este pedido. Por este caso, Susana Villarán es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias, colusión y asociación ilícita para delinquir.

La audiencia se desarrollará en el edificio Carlos Zavala Loayza del Poder Judicial, ubicado al lado del Palacio de Justicia. La solicitud del Ministerio Público también es para los exfuncionarios José Miguel Castro, Gabriel Prado, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga. Susana Villarán ya cumple con una orden de comparecencia restringida por esta investigación, parte del caso Lava Jato en Perú, desde agosto del año pasado.

Las imputaciones

En el caso de Susana Villarán y sus coinvestigados, la Fiscalía le imputa a su gestión haber solicitado y recibido dinero de Odebrecht y OAS -empresas que tenían las concesiones de los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla con la Municipalidad- para sus campañas. Según la investigación, fueron US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 3 millones de OAS para para el No a la revocatoria, además de US$ 4 millones de OAS para su campaña de reelección. Se le imputa a José Miguel Castro, exgerente municipal, haber hecho los pedidos.

Desde que el caso salió a luz y se inició la investigación en el 2017, Susana Villarán negó en todo momento haber solicitado los aportes o haberlos recibido. Sin embargo, la exalcaldesa finalmente admitió este sábado, mediante un comunicado en redes sociales, que siempre supo de estos. Según ella, fue un error pero lo hizo para “impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima”. Al día siguiente, el dominical Cuarto Poder difundió un audio grabado por Gabriel Prado en el que él, Villarán y Castro hablan sobre el dinero de Odebrecht.