Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró este viernes que todos los ministros cuestionados deberían dar un paso al costado para brindar tranquilidad al país, empezando por el titular del Ministerio de Trabajo, Iber Maraví, y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.



En entrevista con el programa La rotativa del aire, edición noche, de RPP, Jorge Muñoz indicó que hay varios ministros cuestionados "que no dan la talla" y les recomendó no "aferrarse a un cargo".



"Si [Iber Maraví] diese un paso al costado, lo que generaría es un poco más de tranquilidad, porque hay mucha exacerbación. Siempre he dicho que un ministro que no contribuye a la construcción de la paz social o un ministro que le pone como una nube gris sobre el Gabinete no es un buen ministro y por eso tendría que dar un paso al costado", dijo.



Jorge Muñoz explicó que entre los ministros cuestionados se encuentra el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido.



"Creo que es el primero que está generando situaciones contradictorias y eso, vuelvo a repetir, no es bueno para nuestro país, hemos visto en la historia del país que un premier tiene un peso específico y, que lejos de estarlo teniendo en estos momentos para la conducción de una sociedad en paz, el señor Bellido está haciendo todo lo contrario", aseguró.

Contradicciones en la PCM

En relación con la revelación de los chats de la bancada de Perú Libre por la plataforma EpicentroTV, Jorge Muñoz sostuvo que esto refleja una "suerte de contradicción" en el Consejo de Ministros, porque, a su criterio, no es posible que un jefe del Gabinete busque la renuncia de un ministro y, por otro lado, proteja a otro.



"Eso no es bueno, porque se generan mensajes que son diferentes entre sí, esto a su vez propicia una suerte de intranquilidad en la población. Es más, hay mensajes contradictorios entre el presidente y el premier", expresó.



Jorge Muñoz afirmó que, en este momento, es necesario tener un gobernante con "ideas claras y con mensajes unívocos" para un crecimiento económico.



Reunión con el Jefe de Estado

El alcalde de Lima reveló que en la reunión con el presidente Pedro Castillo se trataron temas vinculados a la ciudad, entre ellos la necesidad del acompañamiento de la Policía Nacional en la seguridad ciudadana y para la activación de acciones en conglomerados comerciales.



"Otros de los temas que tratamos ayer fue la posibilidad de la contribución que pueda dar la Municipalidad ante una eventual tercera ola. Si bien es cierto que, en los últimos días, hemos tenido cifras alentadoras, no hay que cantar victoria, porque todavía no hemos salido de la pandemia. Entonces, hablamos con el presidente para un enfoque territorial donde los gobiernos locales y regionales podrían ser agentes colaboradores del Ministerio de Salud", manifestó.

