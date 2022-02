El alcalde de Lima se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. | Fuente: Twitter: Jorge Muñoz

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, mostró este jueves, a su salida de una reunión con el presidente Pedro Castillo, una resolución ministerial que aprueba el convenio de cooperación institucional entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú, a fin de garantizar el patrullaje en las calles de la capital

En los exteriores de Palacio de Gobierno, el burgomaestre indicó que la resolución permitirá mayor interacción con la Policía Nacional, con el objetivo de que el patrullaje en Lima sea más eficiente y que se dejen de lado pretextos por no tener efectivos policiales.

“Con esto lo que estamos buscando es que el patrullaje sea mucho más eficiente y que se pueda exigir ese patrullaje a la Policía Nacional, porque hay algunas comisarías que so pretexto de no tener los efectivos suficientes no se está haciendo el patrullaje como se quiere”, dijo.

En reunión sostenida esta tarde con el presidente @PedroCastilloTe obtuvimos una Resolución Ministerial que tiene como objetivo incrementar el apoyo policial a nuestra fuerza de serenos. Así, se sella el compromiso de luchar de manera frontal y articulada contra la delincuencia. pic.twitter.com/5M4ji1fy9a — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) February 24, 2022

Sobre entrega de armas no letales a serenos

Durante su reunión entre el presidente Pedro Castillo y el alcalde Jorge Muñoz se trataron como temas principales la seguridad ciudadana, el uso de armas no letales por parte de los miembros del Serenazgo.

Respecto de este punto, el alcalde indicó que le recomendó al mandatario usar otras medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana, pues considera que el uso de armas no letales podría ser riesgoso para los ciudadanos.

Trabajo conjunto

En vísperas, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, indicó que el objetivo del Gobierno es detener la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Para ello, además del incremento en el despliegue de efectivos policiales y las Fuerzas Armadas es necesario trabajar con los serenazgos y las juntas vecinales.

“Todos debemos contribuir para limpiar nuestras ciudades, para brindar seguridad, para que todos vivamos con paz, con orden y podamos desarrollar nuestras actividades libremente y sin correr ningún peligro”, señaló.

