El Almirante José Cueto, congresista de Renovación Popular, justificó su rechazo a la reunión planteada por el presidente de la República, Pedro Castillo, programada para el último lunes, previo al debate para la admisión de la moción de vacancia.

“Desde nuestro punto de vista, el señor Castillo ha estado, a través de sus ministros y su premier, generando una serie de anticuerpos en la parte económica que directamente afecta a la gente que necesita trabajo”, comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Estamos camino a una debacle. Si destruyes una de las principales de ingreso de donde va a salir los dineros para los bonos que quieres”, agregó.

Respecto a que su agrupación política no acudió a la cita, Cueto recordó que ya han conversado personalmente y el jefe de Estado no ha atendido sus propuestas.

“Nosotros ya hemos ido. El presidente vino acá (una vez). La presidenta del Congreso dijo que no era posible que se reúna con una bancada y al final de un Pleno fuimos (a Palacio) atendiendo la invitación del presidente Castillo. Dialogamos con él y le dijimos todo lo que creíamos que él debía hacer y él señor (Castillo) solamente apuntaba. A los dos días, salió e hizo un pronunciamiento populista”, precisó.

“Me parece bien que vayan a dialogar, nosotros no coincidimos con eso porque ya lo hemos hecho y no ha habido una retroalimentación positiva. Por qué conversar con quien no te quiere oír”, apuntó.





