El fiscal José Domingo Pérez Gómez expresó su sorpresa en que el Ministerio Público no haya citado aún a la exasistente administrativa de Palacio de Gobierno, Karem Roca, para que responda por los audios en los que da una serie de afirmaciones e incluso menciona que habría una cercanía entre el integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato y el presidente Martín Vizcarra.

Al ser consultado sobre si tomaría alguna medida legal contra Roca por esta afirmación, el representante del Ministerio Público sostuvo que esperará el desarrollo del proceso. En esa línea, indicó que no solo la Fiscalía abocada al caso debería citar a la extrabajadora de Palacio de Gobierno, sino que también lo debería hacer la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Lo que sí me sorprende es que ni el Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización correspondiente, ni las oficinas de las fiscalías que se están abocando a las investigaciones, la hayan citado ya para que pueda señalar si ha habido alguno de los aspectos que se han escuchado en los audios”, sostuvo a Canal N.

Reitera falsedad de audios

Sobre la grabación en la que se menciona una supuesta coordinación entre él y familiares del presidente Martín Vizcarra, el fiscal reiteró que nunca tuvo a su cargo investigaciones al mandatario cuando trabajó como fiscal provincial en Moquegua durante 2008. Dijo también que no conoce a ninguna de las personas mencionadas por Roca y que a Vizcarra solo lo conoce por su cargo.

“Es imposible que yo haya sostenido una relación con el señor Martín Vizcarra, situaciones que son falsas, las hemos negado a nivel de la institución, se ha informado documentalmente que eso no es posible. No conozco a las personas que ha mencionado la indicada Karem Roca, no he tenido ninguna relación con nadie del ambiente o del círculo al que se hace mención en estos audios; es más, no conozco al señor Martín Vizcarra, salvo por la figura que desempeña actualmente”, dijo.

Además, volvió a manifestar que dicha grabación representa un intento de desprestigiar la actuación del Equipo Especial Lava Jato, a través de mentiras, las cuales sostuvo “no tienen sostén o no tienen respaldo en la lógica ni en ningún documento”.

