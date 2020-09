Fiscal Pérez dio descargos al fiscal superior. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal José Domingo Pérez envió un oficio a su superior, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, para exponerle sus descargos sobre los audios protagonizados por la exasesora presidencial Karem Roca en los que se le menciona.



En el escrito, Pérez Gomez señala que son falsos los hechos indicados en estos audios, en los cuales se menciona una supuesta coordinación entre él y familiares del presidente Martín Vizcarra. Al respecto, el fiscal menciona que nunca tuvo a su cargo investigaciones al hoy jefe de Estado cuando trabajó como fiscal provincial en Moquegua en el 2008.

"En los años en los que me he desempeñado como fiscal provincial en Moquegua, de marzo 2008 a enero 2011, no he conocido denuncias por la gestión de Martín Vizcarra en el cargo de gobernador de Moquegua (periodo 2011-2014), por lo tanto, es falso que haya conocido las denuncias a las que se hace referencia en los audios", señala.

Luego de recordar que anteriormente ha denunciado ser víctima de hostigamiento y acoso, el fiscal señala que los audios demuestran que "existe una actividad organizada que busca entorpecer las investigaciones del Equipo Especial enmarcadas en el objetivo de desprestigiar a los fiscales y sus acciones".

Esta tarde, el presidente Martín Vizcarra, pidió disculpas por la crisis política generada por los audios difundidos en el Congreso. A través de un pronunciamiento, comentó, además, que se sintió "traicionado" por su ahora exsecretaria personal, Karem Roca, quien aparece junto a la exsecretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales.

"Además, habla que el fiscal Domingo Pérez coordina con familiares míos, que la Fiscal de la Nación está en contra y tiene intenciones de afectar a congresistas de la República. De la misma manera, en estos audios alude a una comunicación diaria que yo tendría con el congresista Daniel Urresti, quien hace unos momentos ha desmentido tal información", señaló.

