Juan Carrasco, exministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló este miércoles que César Nakazaki, abogado de la empresaria Karelim López, estaría detrás de la versión de la aspirante a colaboradora eficaz que lo involucra en reuniones con el presidente Pedro Castillo en la vivienda del jirón Sarratea, en el distrito de Breña.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, el exfiscal indicó que él no conoce ni ha visto nunca a Karelim López, por lo que ella no tendría ningún conflicto en su contra. Sin embargo, el abogado de López, César Nakazaki, también defendió a Edwin Oviedo, quien fue investigado por Carrasco por integrar la organización criminal ‘Los wachiturros de Tumán’.

"Esta mentira que se ha generado por parte de esta señora Karelim López, cuyo abogado es el señor César Nakazaki, a quien respeto mucho; sin embargo, también es necesario ser tajantes que esta persona tiene ese ánimo de acabar con la reputación", sostuvo.

“Creo que ahí debe haber actuado el abogado, porque no creo que haya otra forma (…) Yo sí he tenido durante la época que he investigado al señor Edwin Oviedo bastantes acciones en mi contra de la parte de la defensa del señor Edwin Oviedo, denuncias infundadas hasta publicidad en los medios de comunicación en mí contra, difamatorias”, indicó.

Cuestionamiento a proceso de colaboración de López

Carrasco también calificó de falsas las declaraciones que ha presentado hasta el momento Karelim López y dijo que hasta el momento no se ha corroborado ninguno de sus dichos, por lo que no puede ser considerada como colaboradora eficaz. En esa línea, cuestionó que siquiera pueda aspirar a ser colaboradora, pues asegura que no ha cometido ningún delito.

“Uno de los requisitos fundamentales para que una persona pueda ser siquiera aspirante a colaborador eficaz, es necesariamente tener y reconocer el delito que ha cometido (…) El procedimiento correcto y yo he llevado más de 25 colaboraciones en el tiempo en el que he sido fiscal y todas aprobadas en primera y segunda instancia y este proceso es especial, no es con una terminación anticipada, no es un proceso común”, sostuvo.

Agregó que una vez termine el proceso que tiene Karelim López en la comisión de Fiscalización del Congreso, tomará “las acciones legales que la ley y que la Constitución le otorgan”, en relación de la versión que dio la empresaria y que lo involucra en actos irregulares.