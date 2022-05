Exministro Carrasco se pronunció tras presentación en Fiscalización | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El exministro de Justicia Juan Carrasco Millones negó conocer o haberse reunido con la empresaria Karelim López, quien denunció la existencia de una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exsecretario Bruno Pacheco, exministros, empresarios y los sobrinos del jefe de Estado.

"En ningún momento ha mencionado que conoce a Juan Carrasco, ni tampoco que me ha visto o que se ha reunido. Yo no conozco a esa persona, no la conozco, es una persona totalmente ajena a mis actividades. Yo he sido fiscal y he perseguido a los delincuentes. Si una persona se somete a una colaboración eficaz es porque es un delincuente", señaló.

En declaraciones a la prensa tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el exfiscal precisó que toda persona que se somete a un proceso de colaboración eficaz reconoce que ha cometido un delito, por lo que cuestionó que las declaraciones de la investigada empresaria sean utilizadas para "manchar su reputación".

"No el mejor ciudadano del país se puede someter a una colaboración eficaz. La persona para que se someta a una colaboración eficaz tiene que ser un delincuente, tiene que haber cometido un delito, y si es que es una colaboradora eficaz, es una persona que ha cometido delitos y, por lo tanto, no podemos tan fácil dañar honras", agregó.

Pedro Castillo lideraría red criminal

Semanas atras, en su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la empresaria Karelim López ratificó que existe una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exsecretario Bruno Pacheco, exministros, empresarios y los sobrinos del jefe de Estado.

"Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad", indicó.

"Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir la verdad, cosa que se está corroborando (…) Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud", añadió.

La empresaria también recordó que el pasado 19 de noviembre, día en el que se allanaron las oficinas de Palacio de Gobierno, tenía previsto participar en una actividad familiar con Bruno Pacheco (ceremonia de confirmación de sus hijas) cuando se enteraron de esta diligencia.

Según relató, Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno, se encontraba en una situación "delicada" por "seguir órdenes" de Pedro Castillo relacionadas con temas como dar indicaciones para el ascenso en las Fuerzas Armadas, por lo cual le pidió al jefe de Estado que se garantizara su arraigo laboral para no perjudicar su situación legal.

