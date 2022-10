Abogado de Lima Expresa señaló que continuarán cobrando el peaje porque es parte del contrato suscrito con la MML | Fuente: Andina

Desde ayer domingo, 23 de octubre, la concesionaria Lima Expresa reanudó el cobro de peaje de S/6.30 para los conductores "que toman el acceso hacia la avenida Separadora Industrial, desde la Vía de Evitamiento", para ingresar al distrito limeño de La Molina.

Ante ello, decenas de conductores expresaron sus molestias a RPP Noticias por este cobro al que calificaron de "excesivo" e "innecesario", dado que, según dijeron, corresponde a un tramo "de solo 100 metros", por lo que "no se justifica" el monto.

Sobre esta situación, el abogado de Lima Expresa, Roberto Pereyra, refirió que entendía las molestias de los usuarios, pero que la empresa "solo está acatando el fallo del Poder Judicial".



"Nosotros entendemos el malestar que se pueda generar en las personas que transitan por ahí, pero esto forma parte del contrato de concesión en donde ese peaje ya estaba incluido. Lo que hace Lima Expresa es cumplir con un contrato que lo administra desde el 2016. No es un peaje nuevo, no es una decisión novedosa, el peaje ya existía en la zona y forma parte de toda una estructura de la concesión", sostuvo.

Controversia judicial

Como se recuerda, el 2020 se suspendió el cobro del peaje por una demanda de amparo presentada por la Municipalidad de La Molina, que argumentaba que la concesionaria "vulneraba el derecho al libre tránsito" de los usuarios.

En ese sentido, Pereyra indicó que se continuará con dicho peaje porque el tema "ya es cosa juzgada" en "todas las instancias" del Poder Judicial (PJ).

"Todos estos cuestionamientos que se planteaban al cobro del peaje fueron debatidos en el PJ y, finalmente, le dio la razón a Lima Expresa. Luego, el Tribunal Constitucional (TC), ante un recurso que planteó el alcalde de La Molina, dijo que no había ninguna controversia de contenido constitucional, no había un problema de afectación de un derecho fundamental como la libertad ambulatoria. Por tanto, dijo que no se iba a pronunciar sobre la materia porque no correspondía al TC", explicó.

Según el abogado, el principal argumento de "impedimento del libre tránsito" quedó invalidado al demostrar que existían vías alternas que los usuarios podían usar como opción al peaje.

"Se ha probado que existen no una sino varias vías alternas, como la de la av. Las Palmeras, la av. José de Encinas, la av. Javier Prado, la av. El Derby para llegar al mismo punto al que conduce el peaje. Claro, va a tomar un poco más de tiempo; pero ahí radica la ventaja de poder transitar por un peaje que te permite ahorrar tiempo, tener vías en buen estado y con medidas de seguridad que, probablemente, no existan en las vías alternas", afirmó.

"Con esto, la decisión ha quedado como cosa juzgada y lo que está haciendo Lima Expresa ahora es, simplemente, ejecutar esa decisión judicial", agregó el abogado de la empresa.

Además, acusó al alcalde de La Molina, Alvaro Paz de la Barra, de "obstaculizar" el cumplimiento del fallo.

"El alcalde de La Molina, violando la ley, realizó una serie de acciones para obstaculizar el cumplimiento de este fallo judicial, entre otras cosas haciendo un carril manifiestamente ilegal y clandestino, al costado del peaje de Separadora Industrial", indicó.

Asimismo, señaló que, si las vías alternas no estaban en condiciones de ser usadas por los usuarios, eso era "problema de la municipalidad distrital que escapa del control y decisión de la concesionaria".

Municipalidad de La Molina se pronuncia

Por su parte, hoy lunes, el alcalde de La Molina anunció que su gestión rehabilitará la vía auxiliar dispuesta para los conductores como opción alternativa a la del peaje.

"Acá hay dos contextos, está el reinicio del cobro indebido, corrupto, irregular, atitécnico y, además, la rehabilitación de esta vía auxiliar alterna que Lima Metropolitana con Lima Expresa destruyeron. Esta vía la vamos a rehabilitar. Ellos dicen que ya se acabó el juicio, pero es mentira. Nunca se pronunció el anterior TC, no entró al fondo del asunto, por lo que a este nuevo TC le hemos pedido la nulidad de esa resolución (...) Estoy sumamente convencido que, en los próximos meses, le van a decir a Lima Expresa que retiren las garitas", afirmó Paz de la Barra a TV Perú.

Además, el burgomaestre señaló que están evaluando medidas inmediatas frente al cobro por el tránsito en esa parte de la vía.

"A corto plazo, las acciones inmediatas son rehabilitar esta vía y en donde el vecino decida si quiere pagar el peaje o pasar por la vía auxiliar. Esta vía nos pertenece, ellos vienen perdiendo los juicios. Lo que ellos han presentado lo han declarado improcedente. Esta zona le pertenece a La Molina", sostuvo.