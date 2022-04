Luis Giampietri: "No puede ser que la justicia sea utilizada como una herramienta política"

Luis Giampietri, expresidente de la República | Fuente: RPP

El vicealmirante (r) y exvicepresidente de la República, Luis Giampietri, consideró este viernes que es necesario una reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las instituciones electorales en el país. Esto tras lamentar la falta de justicia con las Fuerzas Armadas a 25 años de la operación Chavín de Huántar.

"Una de las cosas más importantes que tendría que pasar en este país es la reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público y del poder electoral. Porque cualquier intento que hagamos de cambiar a autoridades en este país, va a tropezar con los mismos problemas que hemos tenido últimamente (...) No puede ser que la justicia sea utilizada como una herramienta política y que la injerencia de la Corte Interamericana llegue a extremos alucinantes y que se metan al Congreso a meter presión", dijo en entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP.



Luis Giampietri sostuvo que la operación Chavín de Huántar es un capítulo aún no cerrado y cuestionó las reparaciones civiles de 27 millones de dólares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el año 2006 y 2007 a familiares de los "terroristas muertos".

"Les han hecho monumentos en su pueblo, les han dado becas para colegios, les han dado universidades gratuitas y al resto de la gente que peleamos contra ellas: nada en absoluto", expresó.

Denuncia contra Bermejo

Luis Giampietri advirtió que si no se reforma el Poder Judicial, Ministerio Público y entidades electorales siempre ocurrirán enfrentamientos. Además, hizo referencia a los calificativos del congresista Guillermo Bermejo contra su persona e insistió en tener los documentos para acusarlo de intento de asesinato.



"Yo lancé la historia porque la tengo graficada, pero las guerras no se ganan a pañuelazos por si acaso, las guerras se pelean y la democracia se pelea más", sostuvo.

En la víspera, el legislador Guillermo Bermejo respondió, durante su participación en el Pleno del Congreso, con fuertes frases a Luis Giampietri, quien durante la ceremonia por el XXV Aniversario de la Operación Chavín de Huántar, lo denunció de intento de asesinato.

