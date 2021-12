APP votaría a favor de la vacancia presidencial. | Fuente: Congreso/Andina

El secretario general del partido Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, sostuvo que su bancada apoyará la vacancia presidencial de Pedro Castillo, si existe una prueba de corrupción.

“Vamos a ser implacables, inflexibles cuando haya un hecho de corrupción. Yo he sido gobernador y no se estila que el titular de la entidad tenga que reunirse con proveedores del Estado. Eso no solo genera dudas en los demás participantes del proceso, sino es un claro direccionamiento o parcialidad en los procesos”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

“APP una vez que vea que existe una prueba, ya sea un testigo o un colaborador eficaz, va a ser inflexible. Si tiene que vacar a un presidente por corrupto lo va a hacer”, aseveró Valdez.

Asimismo, saludó a la Contraloría por anunciar una evaluación de los procesos de compras y recalcó que APP esperará que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes para tomar una decisión.

“Al momento que tengamos la certeza de que hay un hecho de corrupción, APP apoyará con la vacancia y con lo que tenga que hacer. De ninguna manera tenemos que acostumbrarnos a vivir con presidentes corruptos”, agregó.

Moción de censura

Valdez indicó también que APP impulsará la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, tras la filtración de la prueba nacional de docentes.

“Espero que el día jueves la presidenta del Congreso ponga a debate esta censura que se está impulsado desde Alianza Para el Progreso porque consideramos que hay hechos que son notorios y públicos, que están haciendo daño a la educación del país”, precisó.

“Nos hemos reunido, hemos conversado con el líder del partido (César Acuña), con el vocero de bancada, con los congresistas y hemos analizado cada hecho que se ha suscitado en este sector. (...) La prueba se ha filtrado y eso es responsabilidad exclusiva del ministro”, añadió.





