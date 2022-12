Marcelo Ebrard: decisión de plazo de 72 horas para abandonar el país a embajador de México es "infundada y reprobable"

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard dijo que "México no variará su posición". | Fuente: AFP/ imagen referencial

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló como "infundada y reprobable" la decisión de la Cancillería del Perú en declarar personan non grata el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, y darle 72 horas para abandonar el país.

"Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", escribió en sus redes sociales Marcelo Ebrard.

Es decir, Ebrard consideró que Pablo Monroy no ha realizado ninguna intervención a la situación política del país y ha respetado el derecho tras conocerse del asilo político que se ha ofrecido por su país a la esposa e hijos del vacado expresidente Pedro Castillo.



Tras la decisión de la canciller Ana Gervasi, el gobierno de México ordenó a su embajador en el Perú, Pablo Monroy Conesa, volver a su país "con el fin de resguardar su seguridad e integridad física".

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. La Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra Representación continuará operando con normalidad tras este movimiento", se lee en un comunicado.

Pronunciamiento de Cancillería peruana

Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores del Perú, decidió aplicar dicha medida tras las "reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y que por lo tanto son violatorias del principio de no intervención".

Gervasi manifestó que al gobierno de México también se le ha informado del salvoconducto para la esposa del presidente Pedro Castillo y sus hijos recalcando que no hubo ninguna persecución política en su contra.

"El gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. El gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto de las garantías de administración de justicia, incluido el debido proceso", añadió la funcionaria.



Lilia Paredes está en la embajada

El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó este martes que la familia del detenido expresidente Pedro Castillo se encuentra al interior de la embajada de su país en Perú, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, tras recibir el asilo político.

Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa, Ebrad enfatizó que el otorgamiento del asilo político se trata de una decisión “independiente” y “soberana” del Gobierno mexicano.

“El asilo ya se les concedió [a la familia de Pedro Castillo] porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, les concedes el asilo. Es una decisión independiente y soberana de México”, respondió a los medios de comunicación locales.