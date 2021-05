Marilú Martens fue ministra de Educación durante la huelga docente del 2017. | Fuente: MINEDU

La exministra de Educación Marilú Martens recordó el protagonismo que tuvo el ahora candidato presidencial Pedro Castillo durante la huelga de docentes del 2017. En entrevista con RPP Noticias, afirmó que lo que el profesor buscaba era legitimarse como dirigente a nivel nacional.

“En aquella época el papel del señor Castillo era un poco confuso porque si bien el Ministerio de Educación recibió a todos los profesores para que juntos pudiéramos construir una propuesta de mejora para los docentes que se refleje en el beneficio de los estudiantes. El profesor Castillo iba con un pliego de reclamos con algunas viables y otras inviables: como que se quite la evaluación de docentes, aseveraba cosas lejanas como que el ministerio quería privatizar la educación y como lo que sostiene hoy dar el 10% del PBI al sector", dijo.



"El profesor Castillo no tenía interés en ver los beneficios de la educación, de los docentes, lo que quería era que el ministerio lo reconociera como líder de un sindicato, entonces no había ese interés. […] El profesor Castillo regresaba a bases y no lo reconocían, entonces no tenía reconocimiento de los profesores a los que él decía representar", añadió.

El ahora candidato Pedro Castillo tomó protagonismo público al ser uno de los dirigentes más visibles de la huelga de maestros del 2017, perteneciente a la facción del CONARE-SUTEP. El año pasado, el partido Perú Libre lo lanzó como candidato presidencial y en la primera vuelta acabó en el primer lugar, aunque no llegó al 20% de los votos válidos.



Pedro Castillo encabeza la segunda vuelta con el 51,1% frente al 48,9% de Keiko Fujimori, según simulacro de votación de Ipsos.

