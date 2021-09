Vargas Llosa fue condecorado por el Gobierno de Ecuador con la medalla al "mérito en Orden de Gran Cruz" por su aporte a la promoción de la literatura. | Fuente: AFP

El nobel de Literatura Mario Vargas Llosa criticó al presidente de la República, Pedro Castillo, y se refirió en torno a su presunta intención de poner fin a la minería, uno de los principales sectores económicos del país y que aporta alrededor de un 15 % al PIB del país y el 60 % de las exportaciones.

"Lo que tiene el Perú es la minería, ¿no cierto? Entonces, si quiere acabar con la minería, pues va a acabar con el país, simplemente", dijo durante una entrevista a agencia EFE.

El escritor dijo que no tiene expectativas del actual Gobierno y aseguró que Vladimir Cerrón eligió a Pedro Castillo como candidato, “pero es un profesor de segundo de primaria, no tiene ideas, no sabe dónde está parado".

Cuestionado sobre el apoyo que otorgó en las elecciones a la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el autor de "La Fiesta del Chivo" (2000) reconoció que "se vota entre lo que existe, y entonces normalmente se elige al mal menor".

"Creo que ella cumplió lo que nos prometió a quienes pedimos votar por ella en esta elección única, y exclusivamente, porque del otro lado estaba Castillo, un paso absolutamente imposible para el Perú, como se ha demostrado", opinó el literato.

Castillo en la OEA

El presidente Pedro Castillo llamó recientemente en Washington en un evento convocado por el Consejo Permanente de la OEA a los inversores y empresas a apostar por su país y rechazó la idea de que su Gobierno pretenda ahuyentar la entrada de capital.

"Nosotros no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a ahuyentar las inversiones", dijo.

Mientras, Mario Vargas Llosa fue condecorado este lunes por el Gobierno de Ecuador con la medalla al "mérito en Orden de Gran Cruz" por su aporte a la promoción de la literatura.

(Con información de EFE)

