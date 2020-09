Martín Vizcarra se refirió a los recientes audios revelados por su exsecretaria de Palacio. | Fuente: Composición

El presidente Martín Vizcarra se refirió acerca de los recientes audios revelados por Karem Roca. Durante su visita a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el mandatario admitió que este no los ha escuchado.

En declaraciones a la prensa, Vizcarra Cornejo admitió que su exsecretaria lo traicionó. "La señora Karem Roca traicionó mi confianza. Es algo que suele ocurrir", expresó.

Asimismo, indicó que no ha escuchado los recientes audios revelados por un tema de "salud mental". "No he escuchado los audios. Me dicen que hay horas y horas de audios. Que los expertos los escuchen, los verifiquen, los contrasten porque hay veces que precipitadamente se da por cierto lo que se dice", expresó.

Vizcarra expresó estas opiniones por la inclusión de Óscar Vásquez en la investigación en torno a la contratación de Richard Cisneros por parte del Ministerio de Cultura.

Por otro lado, se refirió en torno a la moción de vacancia presidencial, la cual terminó siendo rechazada por mayoría en el Congreso. "Estoy en desacuerdo que se haya tomado la aceptación del proceso de vacancia sin ninguna justificación, porque no hay ningún delito y ahora lo ratifico", dijo.

Bajo esa línea, el mandatario expresó que el Ministerio Público será quien deberá de corroborar la vericidad de los audios y tendrá que hacer la investigaciones correspondientes.

"Que el Ministerio Público se tome el trabajo, como seguramente hacen ustedes periodistas, de escuchar las 6, 8 o 15 horas de grabaciones y finalmente determinen. Nosotros esas 15 horas estamos trabajando, viendo cómo avanza la vacuna", puntualizó.

NUESTROS PODCASTS



'Entrevistas ADN': En este programa, Marianella Ledesma Narváez negó que la mayoría de magistrados haya rechazado la demanda sobre prescripción de deudas tributarias por la presión pública.