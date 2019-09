Ayer se llevó a cabo la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos. | Fuente: Andina

La interpelación del ministro Vicente Zeballos significó el preludio del encuentro entre el Congreso y el Ejecutivo. Vicente Zeballos supo aportar las respuestas al pliego interpelatorio, sobre todo porque en su momento tomó medidas rápidas y contundentes a propósito de la escandalosa liberación de un peligroso sicario, apodado Goro.

El ministro reconoció los graves disfuncionamientos del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y del Poder Judicial y aseguró que las investigaciones continuarán con la mayor severidad. Zeballos aprovechó incluso la sesión parlamentaria para exponer la cruda realidad de nuestras prisiones, que pronto superarán la cifra de 100,000 detenidos, casi tres veces más que la capacidad prevista.

La sesión comenzó con un minuto de silencio en memoria de los recién nacidos fallecidos en el hospital regional de Lambayeque por falta de equipamiento y atención médica oportuna. Todas las bancadas coincidieron en exigir la investigación más rigurosa para que se esclarezcan las responsabilidades. Estamos ante un caso escandaloso de negligencia y probablemente de corrupción.

¿Por qué no se compraron a tiempo las incubadoras que hubieran podido salvar las vidas de decenas de recién nacidos? No se trata de falta de recursos, puesto que como sabemos, el nivel de ejecución del presupuesto es muy deficiente. Sin embargo, precisamente porque es grave, el tema no debe ser utilizado para denigrar adversarios ni hacer política partidaria. Hizo muy mal el pastor Julio Rosas al sostener que las que sufren son las madres, como si la muerte de un bebe no fuera una tragedia, más allá del género de sus padres. Y peor aún, al asociar una catástrofe sanitaria con el aborto.

El presidente del Congreso mantendrá su esperada reunión con el presidente de la República a las cinco de la tarde. Vizcarra estará acompañado por los ministros del Solar, Oliva y Zeballos. Vizcarra ha puesto en agenda el adelanto de las elecciones como tema principal, pero incluye también el Plan nacional de Competitividad y de Infraestructura, así como la ley de presupuesto recientemente presentada por el Ejecutivo.

En el plano internacional, al cabo de tres meses de protestas en Hong Kong, la difusión de un audio compromete gravemente a la primera ministra Carrie Lam, quien fue grabada clandestinamente mientras mantenía una reunión con grandes empresarios. Hong Kong forma parte desde 1997 de la República Popular China, pero el gobierno comunista le reconoció un estatuto especial cuando obtuvo su independencia al cabo de más de un siglo de ser colonia del Reino Unido.

Las masivas protestas fueron causadas por la aprobación de una ley que permitía extraditar ciudadanos a Taiwán y sobre todo a China, cuyo régimen de partido único y de justicia sometida al Ejecutivo repugna a quienes se han acostumbrado a vivir en democracia. La paradoja es que la ley de extradición fue motivada por el caso de un feminicida que había sido reclamado por Taiwán. Carrie Lam, la primera mujer que encabeza el Ejecutivo en Hong Kong, ha enfrentado las protestas que han llevado a la cárcel a más de mil manifestantes.

Sin embargo, el audio difundido ayer revela a una jefa política llena de dudas, que confiesa a sus infidentes interlocutores su deseo de renunciar, pero sugiere que no lo puede hacer a causa de la presión de China. No sabemos cómo evolucionará una de las entidades políticas más pequeñas y ricas del mundo, y todos se preguntan si Pekín permitirá que las protestas lleguen hasta el 1 de octubre cuando se celebre el setenta aniversario de la llegada de Mao Tse Tung al poder. Pero el audio que ha hecho tambalear a la primera ministra confirma que en la época digital, en la China como en el Perú, todo se graba y todo se difunde.

