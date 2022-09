José Cevasco, oficial mayor del Congreso: Es la primera vez que se registran seis candidatos para la Mesa Directiva

José Cevasco, oficial mayor del Congreso: Es la primera vez que se registran seis listas para la Mesa Directiva | Fuente: Andina

El oficial mayor del Congreso, José Cevasco, afirmó hoy que, según su propio recuento, es la primera vez en la historia del Parlamento que se presentan seis candidatos para presidir la Mesa Directiva, tras la censura de Lady Camones.

Cevasco se pronunció así luego de que se oficializaran las candidaturas de Guido Bellido (Perú Libre), José Williams (Avanza País), Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo), José Luis Elías (Podemos), Luis Aragón (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Bicentenario).

Detalló que los antecedentes indican que el máximo número de listas presentadas es de cuatro y que este escenario se registró en la época de la Cámara de Diputados y en las últimas elecciones que ganó Camones Soriano.

“[¿Es la primera vez en la historia que se presentan seis listas?] Si la memoria no me falla, hasta el número de cuatro listas se han presentado en algún periodo de la Cámara de Diputados […]. Mi memoria no registra algún otro episodio histórico en el Parlamento donde se vean seis listas de propuestas”, declaró a los medios de comunicación.

“Lo tradicional era que existan tres listas de candidatos, pero en este caso no son listas completas, sino únicamente para reemplazar el cargo de presidente”, agregó.





"Atomización de las bancadas generó la presentación de más listas"

Para el oficial mayor del Congreso, la existencia de 13 bancadas parlamentarias ha generado que en esta ocasión se presenten hasta seis candidatos para reemplazar a Lady Camones, recientemente censurada por los audios que protagonizó con el líder de APP, César Acuña.

“Tenemos 13 bancadas en el parlamento […]. Al existir una mayor atomización de bancadas y una mayor fragmentación, es evidente que eso se refleja en este proceso eleccionario”, precisó.

Finalmente, Cevasco estimó que probablemente se registre una segunda vuelta entre las dos listas que generen mayor consenso.

“No hay un verdadero amor al Perú”

Uno de los primeros congresistas en reaccionar tras la presentación de las seis listas fue Jorge Montoya, de Renovación Popular.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador de oposición lamentó que no haya habido consensos entre las bancadas de oposición para presentar a un solo candidato. Acotó que esta actitud solo demuestra que “no hay verdadero amor por el Perú”.

“6 listas, 6 bancadas, 6 congresistas, luego de una censura por quebrar principios, valores y ética, está más que comprobado que acá no hay un verdadero amor al Perú, aquí lo que hay es una absurda y necia obsesión por el poder”, escribió.





— Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) September 11, 2022

Mientras tanto, la bancada de Fuerza Popular anunció que respaldará la candidatura de José William, de Avanza País.

“Esperamos que, al igual que en la conformación de las dos mesas directivas anteriores, esta vez también se consiga el apoyo necesario de las demás bancadas para lograrlo”, se lee en el comunicado.