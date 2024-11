Miguel Torres dijo que Keiko Fujimori evalúa apostar por una alianza para las Elecciones Generales del 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El subsecretario nacional y vocero político de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, reveló que Keiko Fujimori evalúa apostar por una alianza con otras agrupaciones políticas con miras a las Elecciones Generales 2026.



"No se cierra la alternativa en lo absoluto", aseguró durante una entrevista en el programa Prueba de Fuego de RPP.



"Directamente parte de ella [formar una alianza], en constantes conversaciones ella nos pide que apostemos buscando una plataforma que permita que el centro, el centro derecha, pueda plantear una alternativa que haga frente a todos estos años de convulsión política y que requieren de estabilidad", mencionó.



Respecto a si en una eventual coalición Keiko Fujimori estaría dispuesta a no ser la candidata presidencial, Torres afirmó que la lideresa de Fuerza Popular aceptaría la propuesta siempre y cuando se dé una condición.



"No tengo ni la menor duda de que si se encontrara la figura adecuada que entendiese lo que significa una alianza política, ella lo haría sin ninguna duda", expresó el dirigente.



Sobre las condiciones de la agrupación fujimorista para evaluar ser parte de una alianza, dijo que esta radicaría en entender "que no es una persona la que está gobernando, sino que es propiamente un grupo de fuerzas políticas que van a sostener un Gobierno".



“Esto quiere decir que el Congreso debe acompañar al Ejecutivo para poder dar sostenibilidad. Lo que hemos tenido muchísimos años es una asimetría entre lo que es el Ejecutivo con el Legislativo, no había una correspondencia y eso ha generado en más de una oportunidad situa|ciones críticas”, añadió.



No obstante, Miguel Ángel Torres aseveró que "como militante, subsecretario y fujimorista, yo estaría feliz de la vida que sea Keiko" la candidata presidencial de Fuerza Popular.



"Creo que es la que tiene la capacidad, los conocimientos y tiene la experiencia necesaria como para poder llevar a cabo un exitoso gobierno", apuntó.