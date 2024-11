Pedro Castillo durante audiencia: "Si ahora me dan la oportunidad de estar libre, no voy a fugar del Perú"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Pedro Castillo: “No voy a fugarme del Perú. Yo amo a este país, a mi patria”

Pedro Castillo negó querer fugarse del país durante la audiencia de autoapelación del proceso que le sigue la Fiscalía por el delito de rebelión. | Fuente: Presidencia Perú

El expresidente Pedro Castillo negó tener intenciones de fugarse del país durante la audiencia de autoapelación del proceso que le sigue la Fiscalía por el presunto delito de rebelión. Como se recuerda, el exmandatario cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde diciembre del 2022 por este caso.

“Si ahora me dan la oportunidad de estar libre, yo no voy a fugar -al contrario- inmediatamente lucharía para que mi familia esté conmigo, a mi lado, junto a mis hijos. Yo no voy a fugarme del Perú, yo amo este país. Yo amo a mi patria”, expresó el exmandatario.

Durante la audiencia, Castillo estuvo acompañado de su defensa, la misma que ha presentado este recurso legal, solicitándole al juez César San Martín que revise el mandato de prisión preventiva contra el expresidente y que esta varíe por una comparecencia con restricciones.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó que este requerimiento sea desestimado debido a que ya ha pasado por una apelación y evaluación anteriormente.

Tras escuchar ambas partes, el juez César San Martín informó que la decisión será sometida a voto e informada en los próximos días.

La denuncia por rebelión contra Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo fue detenido en diciembre del 2022 acusado del delito de rebelión tras anunciar el cierre del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”.

Con el cierre del Congreso, el exmandatario habría intentado evitar una moción de vacancia en su contra. Sin embargo, después de su anuncio, el Parlamento oficializó su destitución por “incapacidad moral” con 101 votos a favor. Tras ello, se designó como presidenta a Dina Boluarte.

Luego de los acontecimientos, la Fiscalía confirmó que Castillo quedó detenido por “el presunto delito de rebelión”.