Minsa: 33 ambulancias anunciadas por el ministro Vásquez aún no son entregadas por desacuerdo con empresa

Hace 10 meses, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció la compra de un total de 33 ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), las cuales indicó llegarían en el plazo de algunas semanas.

La licitación fue realizada por el Ministerio de Salud (Minsa), que otorgó una buena pro por S/21 847,917.40 para la adquisición de estas ambulancias a la empresa Euro Gaza Emergencias, sucursal Perú. Sin embargo, meses después los vehículos no fueron entregados, mientras que el 30 % de la flota del SAMU está inoperativa en un taller del distrito de Ate.

El dominical Panorama dio cuenta sobre un informe de Contraloría en el que se informaba que los vehículos prometidos por el ministro no se encontraban en la sede del Instituto Nacional de Salud, durante una visita que realizaron para comprobar que hubieran sido entregados.

Desacuerdo

Dicho programa consultó al ministro César Vásquez sobre qué ocurrió con la compra y su ofrecimiento de las ambulancias, a lo que el integrante del Gabinete de Eduardo Arana indicó que la compra quedó trunca por un incumplimiento de la empresa.

Vásquez detalló que la Euro Gaza emergencias incumplió con la entrega y luego solicitaron una conciliación. Entonces, la empresa ya tenía los vehículos y solicitaron que no se les aplique la penalidad de 2 millones de soles acordada, algo que el ministro calificó como “innegociable”.

“La conciliación nosotros la hemos considerado como una posibilidad, pero a la hora de sentarnos a conciliar, ellos ponen como requisito que no les apliquemos las penalidades, hacer eso además de ser ilegal es beneficiar a la empresa, porque ha incumplido con los plazos de entrega y nosotros, como Gobierno, no vamos a beneficiar a las empresas, porque estamos para cumplir la ley como funcionarios”, dijo.

Pese a ello, Nahum Salazar, representante legal de Euro Gaza Emergencias, indicó a Panorama que las ambulancias están listas para ser entregadas y que, si bien al iniciar la conciliación, solicitaron que se les exonere de la penalidad, ya descartaron esa opción y están dispuestos a pagarla, a fin de que se cumpla el contrato.

“Ellos nos dicen todo te aceptamos, menos dejar sin efecto la penalización. Está bien, nosotros también tenemos que ceder como entidad privada, penalízanos, pero acepta nuestras ambulancias. Claro, nosotros estamos aceptando y está en la conciliación, está en el acuerdo”, dijo.

Asimismo, sostuvo que ha enviado un documento al ministro Vásquez el pasado 7 de mayo explicando la postura de la empresa, con una solicitud de conciliación y accediendo al pago de la penalidad.

Minsa se pronuncia

Luego de la emisión del reportaje sobre las ambulancias, el Ministerio de Salud difundió un comunicado de prensa en el que indicaban que la empresa Euro Gaza Emergencias no entrega los vehículos desde el 30 de noviembre de 2024.

“A pesar de que han transcurrido más de seis meses de no cumplir con el contrato, a lo que se suma que el Minsa ya emitió la resolución del mismo, la empresa ha solicitado conciliación, pero con pretensiones que como Estado no se puede avalar: no pago de penalidades y entregas de vehículos incompletos”, dijeron.

Añadieron que si Euro Gaza no cumple con sus responsabilidades legales y contractuales el Minsa evalúa solicitar la inclusión de estas 33 ambulancias en el trámite de adquisición de 184 unidades asistenciales que se busca mediante la Oficina de las Naciones Unidades de Servicios para Proyectos (UNOPS).